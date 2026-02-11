Тодоренко не вперше робить заяву, яка викликає резонанс у суспільстві.

Регіна Тодоренко може стати "скасуванням"/ колаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

За що можуть скасувати Тодоренко

Що вона зробила

Запроданка Регіна Тодоренко, яка нещодавно народила третю дитину російському співакові Владу Топалову і намагалася отруїти людину, може повторити долю путіністки Лариси Доліної.

Як пишуть російські пропагандисти, одного разу зрадниця отруїла свого знайомого, у якого була алергія на мед, оскільки вирішила, що його алергія - це психосоматика.

Регіні Тодоренко іноді краще мовчати / фото: t.me/todorenkoregina

Я кажу: "Це психосоматика". Наварила чай, поставила йому, але не сказала, що там мед. Я кажу: "Випий чай". Він каже: "О, який смачний, хороший".

У підсумку зрадниця України поїхала, залишивши людину одну. Через алергію у нього стався набряк Квінке. Він надіслав фото свого опухлого обличчя Тодоренко і запитав, чи не було в чаї меду. "Я відчувала себе просто жахливо", — радісно повідомила вона.

Регіна Тодоренко оскандалювалася розповіддю/ фото: t.me, Регіна Тодоренко

Однак користувачі мережі не знайшли історію кумедною: "Вона божевільна, як можна при здоровому глузді намагатися отруїти людину?", "Мало її скасовували, судячи з усього, мізків не з'явилося", "Про такі історії треба сором'язливо мовчати, а не хвалитися ними на всю країну", "Сподіваюся, той чоловік побачить це інтерв'ю і подасть до суду", "Просто цілеспрямовано мало не вбила людину, яка смішна історія, ха-ха".

Тодоренко та її скандальні висловлювання

Цікаво, що Тодоренко славиться своїми безглуздими і безглуздими висловлюваннями. У 2020 році її вже намагалися скасувати. В одному з інтерв'ю, обговорюючи тему домашнього насильства, Тодоренко вимовила фразу: "А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? А що ти зробила для того, щоб він тебе вдарив?". Вона також додала, що жінкам може бути "психологічно подобається" бути жертвами. Пізніше Регіна принесла вибачення і фінансово підтримала фонд для жертв домашнього насильства.

Про особу: Регіна Тодоренко Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця групи Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 року перебуває під санкціями України.

