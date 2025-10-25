Розгромлено і взято в полон масу росіян: ЗСУ звільнили важливий населений пункт

82-га бригада ДШВ ЗСУ вибила ворога з села в Донецькій області.

ЗСУ звільнили Сухецьке / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

ЗСУ звільнили село Сухецьке на Донеччині

У бою ліквідовано 44 окупанти, 8 поранено, 9 взято в полон

Операцію провела 82-а бригада ДШВ

Українські десантники звільнили населений пункт Сухецьке у Покровському районі Донецької області. В бою захисники ліквідували більшість окупантів, а решту взяли в полон. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ звільнили населений пункт Сухецьке в Покровському районі Донецької області", - йдеться у повідомленні. відео дня

Під час штурмових дій українські воїни вступили у запеклий бій із противником чисельністю понад 60 осіб. Більшість росіян ліквідовано.

За даними Десантно-штурмових військ, ЗСУ знищили 44 окупантів, ще 8 отримали поранення. Крім цього, в полон здалися ще 9 російських загарбників.

"Наші десантники вкотре довели: ДШВ - це стійкість, міць і холодний розрахунок у найгарячіших точках фронту. Кожен метр звільненої землі - це крок до перемоги, крок, за який стоїть відвага і кров найкращих синів України", - наголосили в ДШВ.

Дивіться відео звільнення Сухецького:

ЗСУ зачистили Сухецьке / Фото: скріншот

Яка тактика РФ під Покровськом - думка військового

Росіяни змінили тактику під Покровськом. Начальник служби інформації та комунікації 14-ї бригади оперативного призначення "Червона калина" 1-го корпусу НГУ "Азов" Максим Бакулін в ефірі Київ24 розповів, що окупанти активно застосовують тактику "шахів" на цьому напрямку.

"Умовно - для того, щоб щось взяти, треба щось віддати. Вони відволікають увагу, розріджують саме наші позиції дронів. Ворог віддає велику кількість свого особового складу", - пояснив військовий.

За словами Бакуліна, зміна погоди також впливає на тактику противника, який зараз більше концентрується на накопиченні сил.

Стуація на фронті - новини України

Нагадаємо, українські захисники відбили атаки росіян поблизу Кучерового Яру на Покровському напрямку Донеччини. Ворог просунувся біля Гродівки, Володимирівки та Степногірська.

Також штурмовики ЗСУ зайшли в Покровськ Донецької області та проводять зачистки міста. За словами начальника Управління штурмових підрозділів Валентина Манька, ситуація на напрямку найважча через концентрацію сил противника, але все під контролем.

Як повідомляв Главред, ЗСУ звільнили село Торське на Лиманському напрямку, встановивши синьо-жовтий прапор у подвір’ї місцевої школи. Під час операції було ліквідовано до сотні російських окупантів, понад 50 взято в полон.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

