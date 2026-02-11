Що буде з цінами на продукти: українців попередили про нюанс через обстріли

В Україні ситуація з цінами на продукти харчування нестабільна через російську агресію.

Що буде з цінами на продукти в Україні / Колаж: Главред, фото: pixabay

Що сказав Висоцький:

Удари РФ по енергетиці впливають на ріст цін на продукти

В Україні не буде різкого зростання цін на продукти

Окрім обстрілів на зміну цін впливатимуть додаткові фактори

Через удари країни-агресорки Росії по енергосистемі України, продукти у магазинах постійно дорожчають. Чи очікувати у найближчий час чергової хвилі здорожчання БізнесЦензору розповів заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

За його словами, російські обстріли впливають на собівартість виробництва, тому підприємства підвищують втрати, які поступово закладають у ціну. При цьому, про різке здорожчання продуктів в Україні наразі мова не йде.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

"Станом на зараз можемо говорити про прогнозоване зростання цін на рівні 2-3% у найближчий період. Це помірна динаміка, без різких стрибків", – зазначив Висоцький.

Надалі ж на ціни в Україні впливатимуть не лише російські обстріли, але й обсяги нового врожаю.

"Подальша ситуація залежатиме від кількох чинників: стабільності енергопостачання, безпекової ситуації, логістики та врожаю нового сезону. Поки що підстав говорити про неконтрольоване зростання цін немає, але певний інфляційний тиск зберігається", – додав посадовець.

Що буде з цінами на крупи і олію - думка експерта

Главред писав, що за словами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, і крупи, і олія швидко не псуються, але вони все рівно мають свої технологічні процеси зберігання. Зокрема сировина для макаронів і гречки зберігається на елеваторах.

Протягом останнього місяця ціни на крупи та олію в Україні залишаються відносно стабільними, але якщо відбудуться будь-які зміни у роботі елеваторів чи логістики, це швидко відобразиться на ринку.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у лютому пачка кави у порівнянні із середньомісячними показниками за січень поточного року, коштує на 75,60 гривні більше.

Раніше повідомлялося, що в Україні така риба як скумбрія, оселедець, чи короп раніше була досить доступною. Однак цього місяця ціни на ці види риби переписали, у супермаркетах вона подорожчала.

Напередодні стало відомо, що в Україні знову ростуть ціни на тепличні огірки. Це зростання вартості популярних овочів пов'язують з активізацією попиту на тлі низької пропозиції продукції.

Інші новини:

Про персону: Тарас Висоцький Тарас Миколайович Висоцький — заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Тимчасово виконував обов'язки міністра Мінагрополітики з 14 травня до 5 вересня 2024 року.

