На Полтавщину повертається довгоочікуване тепло: синоптики назвали дату

Після довготривалих морозів температура повітря підніметься вище 0 градусів.

Погода в Полтаві 12-13 лютого / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Чи відступлять морози з Полтави та області повністю

Коли на градусниках мешканців Полтавщини буде до 7 градусів тепла

Після тижнів, коли температура повітря не піднімалась вище 0 градусів, у Полтаві та області очікується потепління. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

Хоча вночі все ще температура буде морозною, та вдень у найближчі дні очікується від 0 до 7 градусів тепла. При цьому істотних опадів синоптики не прогнозують.

Що відомо про Полтаву / Інфографіка: Главред

Погода 12 лютого

У четвер погода буде хмарною, з проясненнями. На дорогах місцями ожеледиця, вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі коливатиметься в межах 2-7 градусів морозу, а вдень очікується від 0 до 5 градусів тепла.

Погода в Полтаві 12 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Погода 13 лютого

В останній робочий день поточного тижня стане ще тепліше, ніж у четвер - вночі температура підніметься до 2 градусів морозу - 3 градусів тепла, а вдень триматиметься в межах 2-7 градусів тепла.

Погода в Полтаві 13 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Яка буде погода в Україні до кінця лютого - прогноз синоптиків

Главред писав, що за даними синоптиків Укргідрометцентру, погода в Україні до кінця лютого 2026 року, в цілому, відповідатиме нормі. У більшості регіонів - на 1,5 градуси вище норми.

Середня місячна температура очікується від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла в західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях, що в межах норми.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що починаючи з 11 лютого, синоптики фіксують зміну синоптичної ситуації. За словами Катерини Ткачук, Житомирська область увійде під вплив улоговини глибокого атлантичного циклону, що принесе підвищення температури.

Раніше повідомлялося, що найближчими днями температура повітря у Києві триматиметься близько нуля, а після 16 лютого очікується невелике похолодання. Максимально температура повітря може знизитися до -15 градусів.

Напередодні стало відомо, що в Одеській області найближчими днями збережеться тенденція до різких погодних коливань. Антициклон Emmeram, який приніс похолодання, зміщується на схід, а на зміну йому приходить циклон Tamara, що формується над Західною Європою.

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

