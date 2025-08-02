Загроза нового наступу з Білорусі: Буданов розкрив імовірність атаки

Головне:
- У Білорусі ситуація може змінитися - як це вже відбувалося у 2022 році
- Ситуація навколо Лукашенка залишається складною і потребує пильної уваги
Наразі Білорусь не має наміру робити жодних кроків щодо України, і диктатор Олександр Лукашенко категорично проти подібних дій, заявив глава Головного управління розвідки Кирило Буданов.
В інтерв'ю журналісту Наталії Мосейчук він припустив, що ситуація може змінитися - як це вже відбувалося 2022 року.
У зв'язку з цим очільник української військової розвідки наголосив: українцям важливо зберігати пильність, щоб уникнути несподіванок.
"Ми маємо бути сильними і готовими до всього. Тільки від нас залежить, чи стануть якісь події для нас сюрпризом", - зазначив він.
Загалом, за словами глави розвідки, ситуація навколо Лукашенка залишається складною і потребує пильної уваги.
Нагадаємо, у Білорусі раніше проходили військові навчання біля українського кордону під керівництвом голови Гомельського районного виконавчого комітету. Навчання включали прийом військовозобов'язаних, відновлення навичок командного складу та підготовку військових до виконання завдань разом з інженерними підрозділами.
Також білоруське командування повернуло підрозділи Збройних Сил на прикордонну територію з Україною, де вони перебували до вересня-жовтня 2024 року. Загальна чисельність перекинутих підрозділів - близько 1500 осіб. Однак наразі ці сили не становлять загрози для України.
Як повідомляв Главред, у Білорусі створено близько 14 нових загонів, що складаються з білоруських військових і "вагнерівців". Ці підрозділи можуть використовувати для підтримки російських військ у Курській області в лютому.
Читайте також:
- Союзом із Польщею та Білоруссю: політик озвучив сценарій повалення Росії
- Хто буде наступним президентом Білорусі: Лукашенко зробив несподівану заяву
- "Ліщина" з'явиться в Білорусі "з дня на день": яка у Лукашенка мета
Про персону: Кирило Буданов
Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.
З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.
У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред