Загроза нового наступу з Білорусі: Буданов розкрив імовірність атаки

Ситуація навколо Олександра Лукашенка залишається складною і потребує пильної уваги, попередив Кирило Буданов.

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Чи може відбутися новий наступ з території Білорусі / Колаж: Главред, фото: 115 ОМБр ТРО, Олег Некало

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У Білорусі ситуація може змінитися - як це вже відбувалося у 2022 році

Ситуація навколо Лукашенка залишається складною і потребує пильної уваги

Наразі Білорусь не має наміру робити жодних кроків щодо України, і диктатор Олександр Лукашенко категорично проти подібних дій, заявив глава Головного управління розвідки Кирило Буданов.

В інтерв'ю журналісту Наталії Мосейчук він припустив, що ситуація може змінитися - як це вже відбувалося 2022 року.

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У зв'язку з цим очільник української військової розвідки наголосив: українцям важливо зберігати пильність, щоб уникнути несподіванок.

"Ми маємо бути сильними і готовими до всього. Тільки від нас залежить, чи стануть якісь події для нас сюрпризом", - зазначив він.

Загалом, за словами глави розвідки, ситуація навколо Лукашенка залишається складною і потребує пильної уваги.

/ Инфографика: Главред

Нагадаємо, у Білорусі раніше проходили військові навчання біля українського кордону під керівництвом голови Гомельського районного виконавчого комітету. Навчання включали прийом військовозобов'язаних, відновлення навичок командного складу та підготовку військових до виконання завдань разом з інженерними підрозділами.

Також білоруське командування повернуло підрозділи Збройних Сил на прикордонну територію з Україною, де вони перебували до вересня-жовтня 2024 року. Загальна чисельність перекинутих підрозділів - близько 1500 осіб. Однак наразі ці сили не становлять загрози для України.

Як повідомляв Главред, у Білорусі створено близько 14 нових загонів, що складаються з білоруських військових і "вагнерівців". Ці підрозділи можуть використовувати для підтримки російських військ у Курській області в лютому.

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Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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