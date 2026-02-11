Війна закінчиться в найближчі місяці, але є умова — що вирішили на переговорах в ОАЕ

Війна може завершитися протягом кількох місяців, а підписання мирної угоди станеться після узгодження всіх процедур, вказав президент Зеленський.

Зеленський назвав можливу дату завершення війни / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Коли відбудуться нові переговори України з США та РФ

Коли може закінчитись війна РФ проти України та коли відбудеться підписання мирної угоди

Як буде діяти механізм припинення вогню – що обговорювали Україна та Росія в ОАЕ

11 лютого 2026 року президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю виданню Bloomberg, у якому прокоментував хід міжнародних перемовин щодо завершення війни з Росією та перспективи майбутніх кроків для дипломатичного врегулювання конфлікту.

Главред зібрав основні заяви президента Зеленського з інтерв’ю Bloomberg.

Коли відбудуться нові переговори України з США та РФ – яка основна тема нових переговорів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що погодився на пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо припинення війни з Росією. Очікується, що під час зустрічі сторони зосередяться на складному територіальному питанні.

За словами глави держави, перемовини можуть відбутися у вівторок або середу, однак поки що невідомо, чи пристане Росія на участь у них у США. Серед ініціатив, які обговорюватимуться, — американська пропозиція створити вільну економічну зону як буфер на сході Донбасу. Водночас, як зазначив Зеленський, і Київ, і Москва ставляться до цієї ідеї досить скептично.

"Жодна зі сторін не в захваті від ідеї вільної економічної зони — ні росіяни, ні ми. Ми маємо різні погляди на це. І домовилися про таке: давайте повернемося з баченням того, як це може виглядати, на наступну зустріч", - сказав президент, не виключаючи такої можливості.

Проєкт мирного плану закінчення війни / Інфографіка: Главред

Українська сторона, за його словами, вважає оптимальним варіантом збереження розташування військ уздовж нинішньої лінії фронту, тоді як Кремль наполягає на повному контролі над Донбасом, включно з територіями, які йому не вдалося захопити. Зеленський наголосив, що Сполучені Штати мають чітко визначити свою позицію щодо контролю над можливою буферною зоною.

"Якщо це наша територія – а це наша територія – то країна, якій вона належить, повинна нею керувати", – сказав Зеленський.

Коли може закінчитись війна РФ проти України

Він також підкреслив, що територіальне питання залишається центральним і досі неврегульованим у межах переговорного процесу. Попередню зустріч представників України, Росії та США в Абу-Дабі на початку місяця президент охарактеризував як конструктивну.

"Війна може закінчитися протягом декількох місяців, якщо переговори будуть проводитися в дусі доброї волі", - сказав він.

Коли відбудеться підписання мирної угоди

Минулого тижня Володимир Зеленський повідомив журналістам, що представники команди Дональда Трампа запропонували завершити всі переговори, необхідні для припинення бойових дій, до червня. За його словами, американська адміністрація прагне одночасно підписати весь пакет документів. Президент також зазначив, що ухвалення мирної пропозиції в Україні має відбутися або через голосування у парламенті, або шляхом проведення загальнонаціонального референдуму.

"Наразі ми також обговорюємо план послідовності всіх наших дій, включаючи підписання документів. Я думаю, що після нашої наступної зустрічі має бути досягнуто порозуміння", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський / Фото: УНІАН

Як буде діяти механізм припинення вогню – що обговорювали Україна та Росія в ОАЕ

За словами Володимира Зеленського, нещодавні перемовини в ОАЕ були присвячені механізмам припинення вогню та ролі США в контролі за його дотриманням. Водночас остаточно погодити всі деталі учасникам не вдалося, оскільки для цього необхідні політичні рішення на найвищому рівні.

Президент зазначив, що під час обговорень стало очевидно, що будь-який режим тиші потребуватиме моніторингу за участю Сполучених Штатів.

"Росіяни мають одне формулювання, ми маємо інше, американці мають третє. Є розуміння, що моніторинг буде, але є також розуміння, що потрібно доопрацювати формулювання та деталі", - пояснив він.

Який наступний крок після переговорів

Очікується, що наступний раунд переговорів, який передбачатиме також окремі двосторонні контакти з Вашингтоном, може охопити питання післявоєнного врегулювання та економічної співпраці.

"З цією метою Київ відправить міністра економіки Олексія Соболєва до складу делегації для обговорення з США так званого пакету процвітання", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що обережний оптимізм щодо дипломатичного прогресу не повинен приховувати серйозних викликів — зокрема, проблем із фінансуванням відбудови країни та збереженням достатнього оборонного потенціалу для стримування можливих нових атак Росії.

Звідки і якими видами зброї Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Він застеріг, що без чітко визначених джерел коштів Україна може зіткнутися з економічним шоком, адже йдеться про мільярдні витрати на відновлення, соціальні потреби та оборону в найближчі роки.

Зеленський підкреслив необхідність створення зрозумілого механізму фінансування за активної участі Європи, оскільки навіть можливе використання заморожених активів російського центробанку не забезпечить довгострокового покриття потреб.

Крім того, він повідомив, що останні російські удари по енергетичній інфраструктурі призвели до втрати до 10 гігават генеруючих потужностей. У пікові години це спричиняє щоденний дефіцит електроенергії на рівні 5–6 гігават, а частину об’єктів не вдасться відновити до початку наступного опалювального сезону.

Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Чи реальне закінчення війни в 2026 році - прогноз нардепа

Як раніше писав Главред, сценарій завершення війни у 2026 році наразі виглядає малоймовірним. Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив народний депутат від партії "Голос" і секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

За його словами, якщо Україна не погодиться на територіальні поступки, завершення війни у 2026 році або до літа того ж року є малоймовірним. Водночас він наголосив, що навіть у разі таких поступок це могло б лише тимчасово зупинити противника — приблизно на місяць, після чого російські сили можуть перегрупуватися на іншому напрямку та відновити бойові дії.

"З точки зору, як зараз це відбувається (ймовірно йдеться про мирні переговори, - ред.), для мене малоймовірний сценарій – що війна взагалі закінчиться в цьому році. Але це я кажу з точки зору, що я знаю наміри Російської Федерації", - вказав він.

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

