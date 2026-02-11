Рус
Війна закінчиться в найближчі місяці, але є умова — що вирішили на переговорах в ОАЕ

Юрій Берендій
11 лютого 2026, 16:44
Війна може завершитися протягом кількох місяців, а підписання мирної угоди станеться після узгодження всіх процедур, вказав президент Зеленський.
Зеленський назвав можливу дату завершення війни / Колаж: Главред

11 лютого 2026 року президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю виданню Bloomberg, у якому прокоментував хід міжнародних перемовин щодо завершення війни з Росією та перспективи майбутніх кроків для дипломатичного врегулювання конфлікту.

Главред зібрав основні заяви президента Зеленського з інтерв’ю Bloomberg.

Коли відбудуться нові переговори України з США та РФ – яка основна тема нових переговорів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що погодився на пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо припинення війни з Росією. Очікується, що під час зустрічі сторони зосередяться на складному територіальному питанні.

За словами глави держави, перемовини можуть відбутися у вівторок або середу, однак поки що невідомо, чи пристане Росія на участь у них у США. Серед ініціатив, які обговорюватимуться, — американська пропозиція створити вільну економічну зону як буфер на сході Донбасу. Водночас, як зазначив Зеленський, і Київ, і Москва ставляться до цієї ідеї досить скептично.

"Жодна зі сторін не в захваті від ідеї вільної економічної зони — ні росіяни, ні ми. Ми маємо різні погляди на це. І домовилися про таке: давайте повернемося з баченням того, як це може виглядати, на наступну зустріч", - сказав президент, не виключаючи такої можливості.

Проєкт мирного плану закінчення війни / Інфографіка: Главред

Українська сторона, за його словами, вважає оптимальним варіантом збереження розташування військ уздовж нинішньої лінії фронту, тоді як Кремль наполягає на повному контролі над Донбасом, включно з територіями, які йому не вдалося захопити. Зеленський наголосив, що Сполучені Штати мають чітко визначити свою позицію щодо контролю над можливою буферною зоною.

"Якщо це наша територія – а це наша територія – то країна, якій вона належить, повинна нею керувати", – сказав Зеленський.

Коли може закінчитись війна РФ проти України

Він також підкреслив, що територіальне питання залишається центральним і досі неврегульованим у межах переговорного процесу. Попередню зустріч представників України, Росії та США в Абу-Дабі на початку місяця президент охарактеризував як конструктивну.

"Війна може закінчитися протягом декількох місяців, якщо переговори будуть проводитися в дусі доброї волі", - сказав він.

Коли відбудеться підписання мирної угоди

Минулого тижня Володимир Зеленський повідомив журналістам, що представники команди Дональда Трампа запропонували завершити всі переговори, необхідні для припинення бойових дій, до червня. За його словами, американська адміністрація прагне одночасно підписати весь пакет документів. Президент також зазначив, що ухвалення мирної пропозиції в Україні має відбутися або через голосування у парламенті, або шляхом проведення загальнонаціонального референдуму.

"Наразі ми також обговорюємо план послідовності всіх наших дій, включаючи підписання документів. Я думаю, що після нашої наступної зустрічі має бути досягнуто порозуміння", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Фото: УНІАН

Як буде діяти механізм припинення вогню – що обговорювали Україна та Росія в ОАЕ

За словами Володимира Зеленського, нещодавні перемовини в ОАЕ були присвячені механізмам припинення вогню та ролі США в контролі за його дотриманням. Водночас остаточно погодити всі деталі учасникам не вдалося, оскільки для цього необхідні політичні рішення на найвищому рівні.

Президент зазначив, що під час обговорень стало очевидно, що будь-який режим тиші потребуватиме моніторингу за участю Сполучених Штатів.

"Росіяни мають одне формулювання, ми маємо інше, американці мають третє. Є розуміння, що моніторинг буде, але є також розуміння, що потрібно доопрацювати формулювання та деталі", - пояснив він.

Який наступний крок після переговорів

Очікується, що наступний раунд переговорів, який передбачатиме також окремі двосторонні контакти з Вашингтоном, може охопити питання післявоєнного врегулювання та економічної співпраці.

"З цією метою Київ відправить міністра економіки Олексія Соболєва до складу делегації для обговорення з США так званого пакету процвітання", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що обережний оптимізм щодо дипломатичного прогресу не повинен приховувати серйозних викликів — зокрема, проблем із фінансуванням відбудови країни та збереженням достатнього оборонного потенціалу для стримування можливих нових атак Росії.

Звідки і якими видами зброї Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Він застеріг, що без чітко визначених джерел коштів Україна може зіткнутися з економічним шоком, адже йдеться про мільярдні витрати на відновлення, соціальні потреби та оборону в найближчі роки.

Зеленський підкреслив необхідність створення зрозумілого механізму фінансування за активної участі Європи, оскільки навіть можливе використання заморожених активів російського центробанку не забезпечить довгострокового покриття потреб.

Крім того, він повідомив, що останні російські удари по енергетичній інфраструктурі призвели до втрати до 10 гігават генеруючих потужностей. У пікові години це спричиняє щоденний дефіцит електроенергії на рівні 5–6 гігават, а частину об’єктів не вдасться відновити до початку наступного опалювального сезону.

Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Чи реальне закінчення війни в 2026 році - прогноз нардепа

Як раніше писав Главред, сценарій завершення війни у 2026 році наразі виглядає малоймовірним. Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив народний депутат від партії "Голос" і секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

За його словами, якщо Україна не погодиться на територіальні поступки, завершення війни у 2026 році або до літа того ж року є малоймовірним. Водночас він наголосив, що навіть у разі таких поступок це могло б лише тимчасово зупинити противника — приблизно на місяць, після чого російські сили можуть перегрупуватися на іншому напрямку та відновити бойові дії.

"З точки зору, як зараз це відбувається (ймовірно йдеться про мирні переговори, - ред.), для мене малоймовірний сценарій – що війна взагалі закінчиться в цьому році. Але це я кажу з точки зору, що я знаю наміри Російської Федерації", - вказав він.

Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Війна закінчиться в найближчі місяці, але є умова — що вирішили на переговорах в ОАЕ

"Від коханого": Мозгова похвалилася оригінальним подарунком від Аксельрода

15:05

"Вирвалося": Руслана пояснила свою агітацію під час нацвідбору за Lelѐka

14:49

Як розпізнати небезпечну прив’язаність у стосунках: 5 тривожних сигналів

14:46

Полетіли Кинджали: РФ запустила ракети, по всій країні тривога

14:23

Найдовша змія в історії: у Книзі рекордів Гіннеса показали дикого гіганта

14:20

Гороскоп Таро на завтра, 12 лютого: Скорпіону - гармонія, Леву - шлях вперед

14:13

"Справедливі правила гри": ВРУ схвалила відстрочку для контрактників 18-24 років

14:12

Чому не можна ставити дзеркало навпроти ліжка - що кажуть прикмети

13:58

Підживлення дерев і кущів: чому досвідчені садівники роблять це саме взимку

13:51

Позбулася "милиць": актриса Тишкевич розповіла про важливе рішення

13:44

"Сім'я патріотів": загиблий у Богодухові батько був демобілізованим бійцем із ампутацієюФото

13:38

Собаку після чотирьох повернень забрали з притулку: реакція тварини розчулила

13:24

"Я не розбираюся": переможниця Нацвідбору не вибирала пісню на конкурсВідео

13:11

Статуя Діви Марії ожила на очах у натовпу: паломники зняли все на відео

12:50

НАБУ не має повертати державі ніякі корупційні кошти, – Кривонос шокував заявою

12:50

Коли Київ повернеться до комфортних графіків відключень: експерт назвав термін

12:48

Путіністка Дана Борисова поклала свою дочку в психіатричну лікарню

12:33

"Повернулася": Горбунов заговорив про стосунки з першою дружиною

12:24

ЗСУ звільнили від окупантів село в Запорізькій областіВідео

12:10

Російська мова на уроці англійської: в Одесі розгорівся мовний скандал

12:09

Чи може вчитель вимагати від учня ввімкнути камеру: правила "дистанційки"

12:08

Що не можна робити у свято 12 лютого: суворі прикмети та заборони

11:58

Перша "панелька" СРСР стоїть у Харкові: в чому унікальність цього будинкуФото

11:57

Мільйони людей роблять одну ризиковану помилку при виборі пароля

11:10

"Відстрочка до кінця життя": Мережу підірвав торт з незвичайним дизайном

11:10

Чому 12 лютого не можна планувати своє майбутнє: яке церковне свято

10:58

Росія не збирається зупинитись, вона готується воювати й надалі - Зеленський

10:43

"Другий фронт" на 2+2: від втрати кінцівок до повернення в стрій — історії сили духу й вибору

10:39

"Краще не підходити": відомий актор розкрив справжній норов Наталії Сумської

10:34

Втікали від війни і загинули: дрони РФ вбили батька і трьох дітей, вижила лише вагітна матиФото

