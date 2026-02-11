Коли можна не платити за тепло і гарячу воду: названо головну умову

Діяти потрібно оперативно, якщо в платіжці вказані послуги, які фактично не надавалися.

Коли не платити за комуналку / Колаж: Главред, фото: Freepik

Головне:

Скарги слід подавати за нарахування оплати комунальних послуг, якими фактично не користувалися

Діяти потрібно оперативно, якщо вказані послуги, які фактично не надавалися

Якщо споживачеві нарахували оплату за опалення або гарячу воду, якими він фактично не користувався, слід відразу подавати офіційну скаргу.

Про це розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

відео дня

За його словами, у зверненні варто вказати, що в разі ігнорування питання ви готові звернутися до суду, і направити його в обслуговуючу компанію за місцем проживання.

Для мешканців Києва таку заяву потрібно адресувати генеральному директору "Київтеплокомуненерго". Він зазначив, що після надсилання скарги з попередженням про судовий позов підприємство досить швидко відреагувало і скасувало некоректні нарахування — коригування провели приблизно протягом тижня.

Експерт підкреслює: діяти потрібно оперативно, якщо в платіжці вказані послуги, які фактично не надавалися. При цьому з електроенергією подібних ситуацій зазвичай не виникає, оскільки розрахунки ведуться за показаннями лічильника: якщо споживання немає, нарахувань теж не буде.

Відключення тривають: заява Міненерго

Енергосистема України залишається в надзвичайно напруженому стані. На об'єктах, пошкоджених в результаті атак, цілодобово тривають ремонтні та відновлювальні роботи.

У Міністерстві енергетики повідомили, що після останнього масштабного удару РФ, за підсумками засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Києві та області, енергомережа працює на межі своїх можливостей і зазнає значних навантажень.

Відключення в Києві - новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що в Києві ввели обмеження гарячого водопостачання житлового фонду міста, у зв'язку з роботами по відновленню поставок населенню. Обмеження ГВП в Києві стосується тільки тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Інші новини:

Про персону: Володимир Омельченко Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова. Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики. У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування; 1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України; 1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти; 2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України; з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

