Українців закликали запастися водою: названо дату обстрілу

Російські окупанти можуть знову атакували Київ та інші регіони України крилатими ракетами.

РФ готова до нової атаки / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Про що йдеться:

РФ готова до масового обстрілу України

Обстріл може відбутися найближчими двома днями

Українців закликали зробити запаси води

Російські окупанти можуть знову здійснити масований удар по Україні. Одним з основних напрямків атаки може стати Київ. Про це повідомляють моніторингові канали.

Зазначається, що обстріл може відбутися вже протягом найближчих двох діб.

"Ворог планує нанести удар із залученням бортів Ту-22м3 та крилатих ракет комплексу "Іскандер". Зона інтересу – м. Київ та область", - йдеться у повідомленні.

Підготовка запасів води

Місцева влада столиці закликає людей зробити запаси питної та технічної води для гігієни та приготування їжі. У випадку нової атаки можуть бути значні перебої.

"Київ протистоїть ворогу в один із найскладніших опалювальних періодів. Комунальні служби та енергетики працюють цілодобово. Поки зберігається низька температура повітря, існує ризик нових ворожих атак. Закликаємо киян перевірити та за потреби оновити запаси води – питної й технічної", - йдеться у повідомленні.

Влада рекомендує підготувати на одну людину добову норму:

питна вода – 3 літри на людину;

технічна вода 10-12 літрів на людину.

У МВС України наголосили на тому, що РФ хоче залишити цивільних без світла, тепла та води. Українцям радять також мати запас продуктів тривалого зберігання, ліків. Також слід підготувати валізу першої необхідності: документи, засоби особистої гігієни, теплі речі, аптечка, засоби обігріву та готівка.

"Будьте готові до посилених заходів безпеки: слідкуйте за повідомленнями влади, тримайте пристрої та альтернативні джерела електроенергії зарядженими, обмежте перебування на вулиці без нагальної потреби, особливо у темний час доби", - йдеться у повідомленні.

Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Тактика обстрілів РФ - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що в 2026 році балістичні ракети можуть стати одним з ключових інструментів терору Росії проти України.

Під найбільшою загрозою опиняться регіони, що потрапляють у 500-кілометрову зону ураження, яка охоплює майже всю лівобережну частину країни, південь і частково північ.

Експерт зазначив, що противник може розширити перелік цілей і перейти до ударів по нових типах об'єктів неенергетичної інфраструктури.

"У будь-якому випадку вони не зупиняться. І вони не скоротять застосування балістичної зброї. Навпаки, є побоювання, що в 2026 році російська балістика стане одним з основних викликів для України, тому що потрібно буде знайти способи протидії цьому засобу терору", — підкреслив Коваленко в інтерв'ю Главреду.

Атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 10 лютого армія РФ атакувала Запорізьку область. Під ударом дронів опинився Вільнянськ. В результаті ворожих обстрілів Запорізького району чотири людини були поранені, серед них - дитина.

В ніч на 9 лютого російська окупаційна армія атакувала Одесу. В результаті обстрілів загинув 35-річний чоловік. Також постраждали дві людини, серед них - 19-річна дівчина.

Як писав Главред, у Богодухові близько 23:30 10 лютого російський дрон зруйнував приватний будинок. Там проживала родина з п’яти людей, яка лише за кілька днів до цього переїхала до новопридбаного будинку. Як повідомили у Золочівській сільраді, загинули однорічна Мирослава, дворічні близнюки Іванко й Владик, та їхній 34-річний батько.

Мати родини, яка перебуває на 35-му тижні вагітності, отримала важкі поранення - вибухову травму, черепно-мозкові ушкодження, контузію та опіки. Її стан залишається серйозним.

