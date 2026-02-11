Рус
Українців закликали запастися водою: названо дату обстрілу

Ангеліна Підвисоцька
11 лютого 2026, 16:36
1992
Російські окупанти можуть знову атакували Київ та інші регіони України крилатими ракетами.
РФ готова до нової атаки / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Про що йдеться:

  • РФ готова до масового обстрілу України
  • Обстріл може відбутися найближчими двома днями
  • Українців закликали зробити запаси води

Російські окупанти можуть знову здійснити масований удар по Україні. Одним з основних напрямків атаки може стати Київ. Про це повідомляють моніторингові канали.

Зазначається, що обстріл може відбутися вже протягом найближчих двох діб.

відео дня

"Ворог планує нанести удар із залученням бортів Ту-22м3 та крилатих ракет комплексу "Іскандер". Зона інтересу – м. Київ та область", - йдеться у повідомленні.

Підготовка запасів води

Місцева влада столиці закликає людей зробити запаси питної та технічної води для гігієни та приготування їжі. У випадку нової атаки можуть бути значні перебої.

"Київ протистоїть ворогу в один із найскладніших опалювальних періодів. Комунальні служби та енергетики працюють цілодобово. Поки зберігається низька температура повітря, існує ризик нових ворожих атак. Закликаємо киян перевірити та за потреби оновити запаси води – питної й технічної", - йдеться у повідомленні.

Влада рекомендує підготувати на одну людину добову норму:

  • питна вода – 3 літри на людину;
  • технічна вода 10-12 літрів на людину.

У МВС України наголосили на тому, що РФ хоче залишити цивільних без світла, тепла та води. Українцям радять також мати запас продуктів тривалого зберігання, ліків. Також слід підготувати валізу першої необхідності: документи, засоби особистої гігієни, теплі речі, аптечка, засоби обігріву та готівка.

"Будьте готові до посилених заходів безпеки: слідкуйте за повідомленнями влади, тримайте пристрої та альтернативні джерела електроенергії зарядженими, обмежте перебування на вулиці без нагальної потреби, особливо у темний час доби", - йдеться у повідомленні.

Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Тактика обстрілів РФ - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що в 2026 році балістичні ракети можуть стати одним з ключових інструментів терору Росії проти України.

Під найбільшою загрозою опиняться регіони, що потрапляють у 500-кілометрову зону ураження, яка охоплює майже всю лівобережну частину країни, південь і частково північ.

Експерт зазначив, що противник може розширити перелік цілей і перейти до ударів по нових типах об'єктів неенергетичної інфраструктури.

"У будь-якому випадку вони не зупиняться. І вони не скоротять застосування балістичної зброї. Навпаки, є побоювання, що в 2026 році російська балістика стане одним з основних викликів для України, тому що потрібно буде знайти способи протидії цьому засобу терору", — підкреслив Коваленко в інтерв'ю Главреду.

Атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 10 лютого армія РФ атакувала Запорізьку область. Під ударом дронів опинився Вільнянськ. В результаті ворожих обстрілів Запорізького району чотири людини були поранені, серед них - дитина.

В ніч на 9 лютого російська окупаційна армія атакувала Одесу. В результаті обстрілів загинув 35-річний чоловік. Також постраждали дві людини, серед них - 19-річна дівчина.

Як писав Главред, у Богодухові близько 23:30 10 лютого російський дрон зруйнував приватний будинок. Там проживала родина з п’яти людей, яка лише за кілька днів до цього переїхала до новопридбаного будинку. Як повідомили у Золочівській сільраді, загинули однорічна Мирослава, дворічні близнюки Іванко й Владик, та їхній 34-річний батько.

Мати родини, яка перебуває на 35-му тижні вагітності, отримала важкі поранення - вибухову травму, черепно-мозкові ушкодження, контузію та опіки. Її стан залишається серйозним.

