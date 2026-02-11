До 14 годин без світла: новий графік для Рівненської області на 12 лютого

Світло вимикатимуть в обсязі від трьох до чотирьох черг протягом усієї доби.

У Рівненській області 12 лютого вводять графіки відключення світла

Обмеження діятимуть протягом усієї доби

Світло вимикатимуть в обсязі від трьох до чотирьох черг

У четвер, 12 лютого, на Рівненщині діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляють в Рівнеобленерго.

У компанії зазначають, що причиною запровадження обмежень є наслідки російських атак на енергооб’єкти.

"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі держави за командою НЕК "Укренерго" на Рівненщині 12.02.2026 застосовуватимуться графіки погодинних відключень для побутових споживачів", - йдеться у повідомленні.

Графіки погодинних відключень для Рівненської області на 12 лютого:

підчерга 1.1:

з 02:00 – 06:00

з 08:00 – 12:00

з 14:00 – 18:00

підчерга 1.2:

з 02:00 – 06:00

з 08:00 – 12:00

з 14:00 – 18:00

підчерга 2.1:

з 00:00 – 02:00

з 06:00 – 10:00

з 12:00 – 16:00

з 20:00 – 00:00

підчерга 2.2:

з 00:00 – 02:00

з 06:00 – 10:00

з 12:00 – 16:00

з 20:00 – 00:00

підчерга 3.1:

з 00:00 – 04:00

з 08:00 – 12:00

з 16:00 – 20:00

підчерга 3.2:

з 00:00 – 04:00

з 08:00 – 12:00

з 16:00 – 20:00

підчерга 4.1:

з 00:00 – 04:00

з 07:00 – 11:00

з 20:00 – 00:00

підчерга 4.2:

з 00:00 – 04:00

з 15:00 – 18:00

з 20:00 – 00:00

підчерга 5.1:

з 04:00 – 08:00

з 12:00 – 16:00

з 18:00 – 22:00

підчерга 5.2:

з 04:00 – 08:00

з 12:00 – 16:00

з 18:00 – 22:00

підчерга 6.1:

з 04:00 – 08:00

з 10:00 – 14:00

з 16:00 – 20:00

підчерга 6.2:

з 04:00 – 08:00

з 10:00 – 14:00

з 16:00 – 20:00

Зі змінами графіку упродовж дня та номером підчерги можна ознайомитись за посиланням, а також у чат-ботах вайберу та телеграму.

Пункти незламності в Рівному - де знайти пункти незламності в Рівненській області

У разі відключень світла мешканці Рівного можуть розраховувати на мережу пунктів незламності та обігріву. Вони працюють у різних частинах міста й переходять у цілодобовий режим під час тривалих блекаутів.

Перелік адрес пунктів незламності в Рівному можна знайти за посиланням.

Перелік пунктів незламності в Рівненській області публікувала Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Відключення світла - останні новини

Як раніше писав Главред, 11 лютого Черкасах та області за командою "Укренерго" будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла. Про те, коли не буде світла в Черкасах та області повідомило "Черкасиобленерго".

Також завтра, 11 лютого, в Запорізькій області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Про те, коли не буде світла йдеться у повідомленні "Запоріжжяобленерго".

Нагадаємо, що російська окупаційна армія вкотре атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області.

