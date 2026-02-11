До 14 годин без світла: новий графік для Рівненської області на 12 лютого

Головне:
- У Рівненській області 12 лютого вводять графіки відключення світла
- Обмеження діятимуть протягом усієї доби
- Світло вимикатимуть в обсязі від трьох до чотирьох черг
У четвер, 12 лютого, на Рівненщині діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляють в Рівнеобленерго.
У компанії зазначають, що причиною запровадження обмежень є наслідки російських атак на енергооб’єкти.
"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі держави за командою НЕК "Укренерго" на Рівненщині 12.02.2026 застосовуватимуться графіки погодинних відключень для побутових споживачів", - йдеться у повідомленні.
Графіки погодинних відключень для Рівненської області на 12 лютого:
- підчерга 1.1:
- з 02:00 – 06:00
- з 08:00 – 12:00
- з 14:00 – 18:00
- підчерга 1.2:
- з 02:00 – 06:00
- з 08:00 – 12:00
- з 14:00 – 18:00
- підчерга 2.1:
- з 00:00 – 02:00
- з 06:00 – 10:00
- з 12:00 – 16:00
- з 20:00 – 00:00
- підчерга 2.2:
- з 00:00 – 02:00
- з 06:00 – 10:00
- з 12:00 – 16:00
- з 20:00 – 00:00
- підчерга 3.1:
- з 00:00 – 04:00
- з 08:00 – 12:00
- з 16:00 – 20:00
- підчерга 3.2:
- з 00:00 – 04:00
- з 08:00 – 12:00
- з 16:00 – 20:00
- підчерга 4.1:
- з 00:00 – 04:00
- з 07:00 – 11:00
- з 20:00 – 00:00
- підчерга 4.2:
- з 00:00 – 04:00
- з 15:00 – 18:00
- з 20:00 – 00:00
- підчерга 5.1:
- з 04:00 – 08:00
- з 12:00 – 16:00
- з 18:00 – 22:00
- підчерга 5.2:
- з 04:00 – 08:00
- з 12:00 – 16:00
- з 18:00 – 22:00
- підчерга 6.1:
- з 04:00 – 08:00
- з 10:00 – 14:00
- з 16:00 – 20:00
- підчерга 6.2:
- з 04:00 – 08:00
- з 10:00 – 14:00
- з 16:00 – 20:00
Зі змінами графіку упродовж дня та номером підчерги можна ознайомитись за посиланням, а також у чат-ботах вайберу та телеграму.
Пункти незламності в Рівному - де знайти пункти незламності в Рівненській області
У разі відключень світла мешканці Рівного можуть розраховувати на мережу пунктів незламності та обігріву. Вони працюють у різних частинах міста й переходять у цілодобовий режим під час тривалих блекаутів.
Перелік адрес пунктів незламності в Рівному можна знайти за посиланням.
Перелік пунктів незламності в Рівненській області публікувала Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Відключення світла - останні новини
Як раніше писав Главред, 11 лютого Черкасах та області за командою "Укренерго" будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла. Про те, коли не буде світла в Черкасах та області повідомило "Черкасиобленерго".
Також завтра, 11 лютого, в Запорізькій області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Про те, коли не буде світла йдеться у повідомленні "Запоріжжяобленерго".
Нагадаємо, що російська окупаційна армія вкотре атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області.
Читайте також:
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
