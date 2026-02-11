Один трюк у будинку розганяє тепло за лічені хвилини: радіатори "кочегарять" на максимум

Згодом всередині радіаторів накопичуються пил, сміття та шерсть домашніх тварин.

Як підвищити ефективність роботи радіатора / Колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Проста дія здатна помітно підвищити тепловіддачу радіаторів

Шар пилу діє як бар'єр: він утримує тепло

Фахівці з опалення стверджують, що проста дія здатна помітно підвищити тепловіддачу і скоротити витрати на обігрів житла.

При цьому про нього часто забувають, йдеться в матеріалі, опублікованому у виданні Express.

Згодом всередині радіаторів накопичуються пил, сміття і шерсть домашніх тварин. Конструкція багатьох батарей сприяє тому, що забруднення осідають глибоко всередині і залишаються там роками, поступово погіршуючи роботу приладу. Замість того щоб віддавати тепло в кімнату, радіатор немов "гріє сам себе".

Шар пилу діє як бар'єр: він утримує тепло, не дозволяючи йому вільно поширюватися по приміщенню. В результаті кімнати охолоджуються швидше, а система опалення витрачає більше енергії, ніж потрібно.

Позбутися цієї проблеми можна без складних інструментів. Найшвидший і доступний варіант — звичайний фен. Досить розстелити під батареєю простирадло або ковдру, направити потік гарячого повітря зверху вниз і включити прилад на максимальний режим. Потужний струмінь повітря видує бруд назовні всього за кілька хвилин.

Після цього залишиться лише акуратно витрусити тканину на вулиці і прибрати залишки пилу з підлоги — і радіатор знову буде працювати помітно ефективніше.

Поради професіоналів щодо поліпшення роботи опалення

За словами фахівців, установка невеликих допоміжних пристроїв біля радіаторів дозволяє значно підвищити їх ефективність. Ці прилади прискорюють рух теплого повітря, за рахунок чого кімнати нагріваються швидше, а тепло поширюється по простору більш рівномірно.

Як писав Главред, якщо ви не впевнені, що радіатори працюють як треба, їх варто "прокачати" — тобто випустити з них накопичене повітря і поліпшити опалення. Регулярне видалення повітря (приблизно два рази на рік) допомагає підтримувати опалення в робочому стані і економить на рахунках за електроенергію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як зменшити витрати на опалення. Крім пилу, всередині радіаторів може накопичуватися іржа, бруд і навіть цвіль.

