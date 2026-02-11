Рус
Ціни суттєво знизилися: в Україні подешевшав популярний вид м'яса

Анна Косик
11 лютого 2026, 18:12
Супермаркети знизили ціни на найдоступніший для українців вид м'яса.
Як змінилися ціни на курятину в Україні

Головне:

  • В Україні подешевшала курятина
  • Курячі гомілки коштують менше 100 гривень за кілограм

Курятина є найдоступнішим в Україні м'ясом і цього місяця ціни на неї стали значно приємнішими для покупців. Про це свідчать дані на сайті Мінфін від 11 лютого.

Сьогодні в українських супермаркетах ціни на курячі стегна, гомілки, тушки та філе значно нижчі за середньомісячні показники за січень поточного року.

Як переписали ціни на курятину

Курячі стегна тепер коштують в середньому 138 гривень за кілограм, хоча минулого місяця українці платили за них 146,40 гривні. Схожа ситуація з курячими гомілками, які сьогодні коштують 97 гривень проти 107,34 гривень у січні.

Куряча тушка також подешевшала. У супермаркетах середня ціна на неї становить 102 гривні, хоча ще у січні її продавали по 116,83 гривні за кілограм.

Куряче філе сьогодні коштує менше 235 гривень за кілограм, а саме 232,33 гривні. Минулого місяця у магазинах його продавали по 238,39 гривні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні

Що буде з цінами на продукти у найближчий час

Главред писав, що за словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького, російські обстріли впливають на собівартість виробництва, тому підприємства підвищують втрати, які поступово закладають у ціну. При цьому, про різке здорожчання продуктів в Україні наразі мова не йде.

Наразі можна говорити хіба про прогнозоване зростання цін на рівні 2-3% у найближчий період. Це помірна динаміка, без різких стрибків.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні спостерігається тенденція подорожчання столових буряків. Зростанню цін сприяє помітне підвищення торговельної активності у сегменті даних коренеплодів.

Напередодні стало відомо, що в Україні така риба як скумбрія, оселедець, чи короп раніше була досить доступною. Однак цього місяця ціни на ці види риби переписали, у супермаркетах вона подорожчала.

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні знову ростуть ціни на тепличні огірки. Це зростання вартості популярних овочів пов'язують з активізацією попиту на тлі низької пропозиції продукції.

Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

