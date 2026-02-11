Ціни суттєво знизилися: в Україні подешевшав популярний вид м'яса

Головне:
- В Україні подешевшала курятина
- Курячі гомілки коштують менше 100 гривень за кілограм
Курятина є найдоступнішим в Україні м'ясом і цього місяця ціни на неї стали значно приємнішими для покупців. Про це свідчать дані на сайті Мінфін від 11 лютого.
Сьогодні в українських супермаркетах ціни на курячі стегна, гомілки, тушки та філе значно нижчі за середньомісячні показники за січень поточного року.
Як переписали ціни на курятину
Курячі стегна тепер коштують в середньому 138 гривень за кілограм, хоча минулого місяця українці платили за них 146,40 гривні. Схожа ситуація з курячими гомілками, які сьогодні коштують 97 гривень проти 107,34 гривень у січні.
Куряча тушка також подешевшала. У супермаркетах середня ціна на неї становить 102 гривні, хоча ще у січні її продавали по 116,83 гривні за кілограм.
Куряче філе сьогодні коштує менше 235 гривень за кілограм, а саме 232,33 гривні. Минулого місяця у магазинах його продавали по 238,39 гривні.
Що буде з цінами на продукти у найближчий час
Главред писав, що за словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького, російські обстріли впливають на собівартість виробництва, тому підприємства підвищують втрати, які поступово закладають у ціну. При цьому, про різке здорожчання продуктів в Україні наразі мова не йде.
Наразі можна говорити хіба про прогнозоване зростання цін на рівні 2-3% у найближчий період. Це помірна динаміка, без різких стрибків.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Раніше повідомлялося, що в Україні спостерігається тенденція подорожчання столових буряків. Зростанню цін сприяє помітне підвищення торговельної активності у сегменті даних коренеплодів.
Напередодні стало відомо, що в Україні така риба як скумбрія, оселедець, чи короп раніше була досить доступною. Однак цього місяця ціни на ці види риби переписали, у супермаркетах вона подорожчала.
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні знову ростуть ціни на тепличні огірки. Це зростання вартості популярних овочів пов'язують з активізацією попиту на тлі низької пропозиції продукції.
Про джерело: Мінфін
Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
