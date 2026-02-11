Ситуація із світлом для чотирьох міст найскладніша - в чому проблема

Передача електроенергії в окремі вузли залишається проблемною, тож стабільне постачання можливе лише з графіками та обмеженнями, вказав експерт.

Графіки відключення світла в Україні - в яких містах ситуація найгірша / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Постачання електроенергії до Києва відбувається з інших регіонів

Найгірша ситуація зі світлом в Києві, Одесі, Харкові і Кривому Розі

Ситуація в українській енергосистемі залишається складною через пошкодження інфраструктури та обмежені можливості передачі електроенергії між окремими регіонами. Для чотирьох міст ситуація залишається особливо важкою, зокрема йдеться про Київ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Харченко пояснив, що в Україні функціонує єдина об’єднана енергосистема, тому визначити, з якого саме джерела Київ у певний момент отримує електроенергію, неможливо — потоки постійно перерозподіляються в межах системи. Водночас очевидно, що столиця забезпечується електрикою переважно з інших регіонів, адже відновити власну генерацію в місті швидко наразі нереально.

"Зараз Київ, Одеса, Харків і Кривий Ріг — це найскладніші ділянки мереж, де ситуація найбільш напружена. Тому повернення Києва до більш-менш нормального режиму істотно не вплине на ситуацію в країні в цілому. Проблема не в тому, що електроенергії немає в принципі, а в тому, що її просто неможливо передати в окремі вузли мережі", - вказав експерт.

За його словами, наразі в Україні працює близько 11 ГВт внутрішньої генерації. Навесні, з урахуванням імпорту на рівні майже 2,5 ГВт, цього ресурсу має вистачити для відносно стабільного забезпечення електроенергією по всій країні — із графіками та певними обмеженнями, але без надмірно жорстких відключень. Однак, Харченко попередив, що подальша ситуація залежатиме від інтенсивності можливих атак.

Атомна генерація в Україні / Інфографіка: Главред

В яких регіонах графіки можуть посилитись - думка експерта

Як раніше писав Главред, російські окупаційні війська завдали удару по Західноукраїнській електропідстанції у Львівській області, що може спричинити перебої з електропостачанням у західних регіонах країни. Про це повідомив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв. Він також зазначив, що ця підстанція є найбільшою в Європі.

"Ворог намагався ударити по підстанції, і за публічними джерелами вже є інформація про певні руйнування", - сказав експерт.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, стан енергетичної системи України залишається складним, є ймовірність подальшого посилення графіків відключення електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

У регіонах, які зазнаватимуть ударів з боку Росії, після кожної атаки впроваджуватимуть аварійні відключення світла, що триватимуть приблизно тиждень. Про це попередив головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.

Водночас експерт з енергетики Юрій Корольчук наголосив, що в майбутньому не можна повністю відкидати ризик повторення масштабних блекаутів і системних збоїв в енергосистемі країни.

Про персону: Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

