Хто може здобути медаль для України на Олімпіаді: відомий головний претендент

Українська збірна з фристайлу готується до командних і індивідуальних виступів на зимовій Олімпіаді в Італії.

https://glavred.net/sport/hto-mozhe-zdobuti-medal-dlya-ukrajini-na-olimpiadi-vidomiy-golovniy-pretendent-10740008.html Посилання скопійоване

Дмитро Котовський прагне показати максимум і здобути олімпійську нагороду / колаж: Главред, фото: instagram.com/ukrainefreestyle, nstagram.com/olympic_team_ukraine

Коротко:

Україну на Олімпіаді представляють 46 спортсменів у 11 видах спорту

Фристайл – головна медальна надія, 9 українських атлетів у цій дисципліні

Кваліфікації у лижній акробатиці стартують 17 лютого, командні змагання – 21

В Італії тривають зимові Олімпійські ігри. Україну на головних змаганнях чотириріччя представляють 46 спортсменів у 11 видах спорту. Особлива увага прикута до фристайлу – саме в цьому виді на останніх двох Іграх український Олександр Абраменко здобував нагороди, передає 24 Канал.

Склад збірної з фристайлу

На Олімпіаді Україну представляють 9 фристайлістів: восьмеро у лижній акробатиці та Катерина Коцар у біг-ейру і слоупстайлі.

відео дня

Чоловіки: Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов та Дмитро Котовський.

Жінки: Оксана Яцюк, Неллі Попович, Ангеліна Брикіна та Діана Яблонська, яка є наймолодшою спортсменкою української збірної.

Кваліфікаційні виступи у лижній акробатиці стартують 17 лютого, командні – 21 лютого.

В сезоні 2025/2026 українські чоловіки демонстрували високі результати на етапах Кубка світу. Окіпнюк вже здобував перемогу в Руці, Кузнєцов двічі потрапляв у топ-10, а 19-річний Гаврюк посів друге місце на етапі в Лейк-Плесіді.

У жіночій команді результати скромніші, проте Ангеліна Брикіна разом із Окіпнюком та Котовським минулого року здобула "срібло" у змішаних командних змаганнях на чемпіонаті світу.

Претенденти на медалі та очікування

Дмитро Котовський, який на попередній Олімпіаді у Пекіні посів 15 місце, нині один із головних претендентів на медаль. Як зазначила директорка спортшколи, де починав займатися фристайлом Котовський, на попередніх Іграх йому завадила хвороба:

"Тоді спортсмену завадила хвороба. Однак зараз він сповнений сил та амбіцій показати свій максимум."

Цього сезону Котовський посідає 4 місце у загальному заліку Кубка світу, а на канадському етапі 6 січня виконав свій коронний стрибок "Ураган" (потрійне сальто з п'ятьма гвинтами), отримавши 131,56 бала.

Зимові Олімпійські ігри – 2026 / Інфографіка: Главред

Олімпіада-2026 - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що з 6 по 22 лютого в Італії відбудуться XXV зимові Олімпійські ігри, які прийматимуть Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. У змаганнях візьмуть участь майже три тисячі спортсменів, які розіграють 116 комплектів медалей.

Крім того, скелетоніст Владислав Гераскевич представляє Україну на Олімпійських іграх. Напередодні змагань він розповів в Instagram, що планує виступати в шоломі, на якому намальована частина спортсменів, які були вбиті під час війни країною-агресоркою Росією та окупантами.

Нагадаємо, що на Зимових Олімпійських іграх у Мілані 2026 розгорівся скандал через заборону українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати в шоломі з фотографіями спортсменів, які загинули під час російсько-української війни. На рішення Міжнародного олімпійського комітету відреагували титуловані українські атлети, в тому числі гімнастка Анна Різатдінова в Instagram.

Читайте також:

Про джерело: 24 канал 24 канал — український цілодобовий новинний телеканал[3]. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал", що, зокрема, використовується в оновленому логотипі компанії та на сайті телеканалу 24tv.ua, пише Вікіпедія. Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс" власником якого є Катерина Кіт-Садова. Транслюється по всій Україні. Мовить з 1 березня 2006 року. 24 канал подає новини в інформаційних блоках: політичні новини України і світу, економіка, спорт, шоу-бізнес, технології, авто, туризм тощо. Крім того, глядач отримує інформацію про погоду, курси валют.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред