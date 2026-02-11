"Тактика дає результат": Сирський розкрив завдання ЗСУ і назвав головну мету

Підрозділи Сил оборони зберігають стійкість і контроль над ключовими рубежами.

Сили оборони зберігають стійкість і контроль над ключовими рубежами

Мета ЗСУ — утримувати російського агресора в постійній напрузі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч з командирами підрозділів ДШВ і штурмових полків щодо оперативної обстановки в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Він зазначив, що разом з командирами проаналізував реальний стан справ на передовій і динаміку бойових дій. За його словами, особливу увагу приділили взаємодії між підрозділами, питанням управління в умовах високої інтенсивності боїв.

Головнокомандувач заявив, що армія РФ продовжує діяти агресивно, намагаючись нав'язати українським військовим свою ініціативу. Однак підрозділи Сил оборони зберігають стійкість і контроль над ключовими рубежами.

"Наша мета — утримувати російського агресора в постійній напрузі, завдавати йому втрат, не допускати його просування вперед. Обрана нами тактика дає результат", — заявив Сирський.

Також головнокомандувач обговорив з командирами проблемні питання, які впливають на ефективність виконання завдань. За його словами, йдеться насамперед про логістику, ремонт техніки, евакуацію поранених тощо. Крім того, Сирський віддав необхідні розпорядження для забезпечення потреб українських військових.

Сирський про деталі рекордних ударів по ворогу: головне

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що в січні втрати російських сил істотно перевищили кількість нового поповнення.

За його даними, мова йде майже про 32 тисячі втрат проти приблизно 9 тисяч прибулих. Він підкреслив, що таку динаміку необхідно зберігати і посилювати.

