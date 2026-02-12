Помер 48-річний зірка "Затоки Доусона" Джеймс Ван Дер Бік

Читайте більше:
- Що відомо про хворобу Джеймса Ван Дер Біка
- Що про нього після смерті розповіла його родина
Американський актор Джеймс Ван Дер Бік помер у віці 48 років. Останні роки свого життя зірка серіалу "Затока Доусона" боровся з онкологією.
У листопаді 2024 року Ван Дер Бік вперше заговорив публічно про свій діагноз. Він зізнався, що вже деякий час бореться з колоректальним раком (рак товстої кишки). У березні 2025 року Джеймс зазначив, що почувається краще і бачить фінішну пряму в боротьбі з хворобою. Яка, на жаль, виявилася сильнішою.
Про смерть Джеймса Ван Дер Біка повідомила його дружина Кімберлі Брук на його сторінці в Instagram. "Наш любий Джеймс Девід Ван Дер Бік мирно помер сьогодні вранці. Він зустрів свої останні дні з мужністю, вірою і гідністю. Є багато чого, що можна розповісти про його бажання, любов до людства і сакральність часу. Ці дні ще настануть. А поки ми просимо поважати наше право на усамітнення, поки ми сумуємо за нашим люблячим чоловіком, батьком, сином, братом і другом", - написала вона.
Актор залишив після себе вдову і шістьох дітей, наймолодшому з яких ледь виповнилося чотири роки.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред розповідав про особливе побачення Кіану Рівза і його коханої Олександри Грант. Романтичний момент пари потрапив на фото і відео.
Також Елайджа Вуд заговорив про повернення Фродо в новому "Володарі Кілець". Актор прокоментував фільм, який готують до виходу в наступному році.
Читайте також:
- Розкрито перші подробиці смерті зірки "Один вдома" Кетрін О'Хара
- 45-річний голлівудський актор опинився з залізом у плечі: "Важке випробування"
- Зірка "Індіани Джонса" і "Зоряних воєн" заговорив про кінець кар'єри
Що таке "Затока Доусона"?
"Затока Доусона" - американський серіал про підліткове життя. Дія серіалу розгортається у вигаданому місті Кейпсайд (штат Массачусетс), розташованому на узбережжі, і сфокусована на житті чотирьох друзів, які на початку серіалу вступили до 10 класу загальноосвітньої школи, повідомляє Вікіпедія. Перша серія вийшла в січні 1998 року. Серіал протримався шість сезонів, до 2003 року.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред