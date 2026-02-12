Рус
Помер 48-річний зірка "Затоки Доусона" Джеймс Ван Дер Бік

Анна Підгорна
12 лютого 2026, 00:00
У актора залишилися дружина і шестеро дітей.
Помер Джеймс Ван Дер Бік
Помер Джеймс Ван Дер Бік - що відомо про смерть зірки Затоки Доусона / колаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/vanderjames

Американський актор Джеймс Ван Дер Бік помер у віці 48 років. Останні роки свого життя зірка серіалу "Затока Доусона" боровся з онкологією.

У листопаді 2024 року Ван Дер Бік вперше заговорив публічно про свій діагноз. Він зізнався, що вже деякий час бореться з колоректальним раком (рак товстої кишки). У березні 2025 року Джеймс зазначив, що почувається краще і бачить фінішну пряму в боротьбі з хворобою. Яка, на жаль, виявилася сильнішою.

Про смерть Джеймса Ван Дер Біка повідомила його дружина Кімберлі Брук на його сторінці в Instagram. "Наш любий Джеймс Девід Ван Дер Бік мирно помер сьогодні вранці. Він зустрів свої останні дні з мужністю, вірою і гідністю. Є багато чого, що можна розповісти про його бажання, любов до людства і сакральність часу. Ці дні ще настануть. А поки ми просимо поважати наше право на усамітнення, поки ми сумуємо за нашим люблячим чоловіком, батьком, сином, братом і другом", - написала вона.

Актор залишив після себе вдову і шістьох дітей, наймолодшому з яких ледь виповнилося чотири роки.

Помер Джеймс Ван Дер Бік
Помер Джеймс Ван Дер Бік - що відомо про смерть зірки Затоки Доусона / фото: instagram.com/vanderjames
Джеймс Ван Дер Бік з родиною
Джеймс Ван Дер Бік з дружиною, батьком і шістьома дітьми / фото: instagram.com/vanderjames

Що таке "Затока Доусона"?

"Затока Доусона" - американський серіал про підліткове життя. Дія серіалу розгортається у вигаданому місті Кейпсайд (штат Массачусетс), розташованому на узбережжі, і сфокусована на житті чотирьох друзів, які на початку серіалу вступили до 10 класу загальноосвітньої школи, повідомляє Вікіпедія. Перша серія вийшла в січні 1998 року. Серіал протримався шість сезонів, до 2003 року.

