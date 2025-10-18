Гарантії для України: Буданов зробив важливу заяву і назвав головну умову

Україна повинна розвивати сучасні високотехнологічні галузі, зокрема оборонно-промисловий комплекс.

Кирило Буданов прокоментував імовірну безпекову стратегію України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 71 ОЄБр

Важливе із заяв Буданова:

Україна має перейти до моделі, орієнтованої на створення продукції з високою доданою вартістю

Необхідно розвивати сучасні високотехнологічні галузі, зокрема ОПК

Ключем до майбутньої безпеки України має стати перехід від сировинної економіки до моделі, орієнтованої на створення продукції з високою доданою вартістю.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов у Telegram.

Він наголосив, що Україна має розвивати сучасні високотехнологічні галузі, зокрема оборонно-промисловий комплекс, а також вибудувати чітку гранд-стратегію, яка визначить її місце і роль у глобальному світі.

Буданов зазначив, що українське суспільство має тверезо оцінювати перспективи: попереду непрості роки.

"Це не означає, що на нас чекає постійна війна, але ми маємо бути готовими до захисту, включно зі збройним, у будь-який момент", - заявив він.

Гарантії для України: думка експерта

Політолог і голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко зазначив, що і Росія, і Україна прагнуть зміцнити свої позиції перед можливими переговорами. На його думку, Україна потребує підтримки як під час війни, так і після її закінчення - особливо в контексті реалізації майбутніх гарантій безпеки.

Раніше у Путіна оголосили "паузу" в переговорах з Україною. Дмитро Пєсков сказав, що не варто очікувати "блискавичного результату" від переговорів.

Нагадаємо, раніше верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що війна Росії проти України триватиме щонайменше два роки. За її словами, війна затягнеться, поки не зміниться керівництво обох сторін.

Як повідомляв Главред, Росія вже не має ресурсу вести війну роками - йдеться про лічені місяці. Нинішній стан російської економіки свідчить про критичні проблеми. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів Андрій Новак.

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

