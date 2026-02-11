Коли можуть закінчити бойові дії в Україні: Зеленський назвав терміни

Володимир Зеленський прокоментував можливість виходу США з переговорного процесу.

Володимир Зеленський прокоментував ймовірні терміни завершення війни / Колаж: Главред, фото: facebook.com/93OMBr, president.gov.ua

Головне:

Завершення війни залежить від Америки, яка може тиснути на РФ

20-пунктний план може передбачати проведення референдуму

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що завершення війни "залежить не тільки від України, а залежить від Америки, яка повинна тиснути".

"Вибачте, що кажу "повинна", але інакше не виходить. Повинна тиснути на Росію. Якщо буде бажання не тільки з української сторони, але і з боку агресора, то у нас вийде закінчити бойові дії до літа. Чому? Тому що поетапність цього процесу залежить насамперед для українців від гарантій безпеки, знати, що в майбутньому неможлива агресія Росії, або якщо вона все-таки піде на це, ми будемо не самотні і буде сильний захист. Це гарантія безпеки насамперед від США, від сильних мілітарі-пакетів, тому підписання цієї угоди залежить на сьогодні виключно від Сполучених Штатів Америки", - сказав президент.

План припинення вогню: позиція України

Зеленський також згадав підписання 20-пунктного плану припинення війни, де, за його словами, "нам потрібні і американці, і готовність Європи долучитися до відповідних процесів".

"Щодо питання сходу нашої держави, частини нашого сходу, частини Донецької області - тут поки що в питаннях території у нас погляди різні... Якщо знайдемо можливості, то підемо з 20-пунктним планом, який повинен поважати українців безумовно насамперед, підемо на референдум. Ви запитуєте про такі терміни - можна все це встигнути до літа", - підкреслив глава держави.

Щодо можливості виходу США з переговорного процесу, якщо не вдасться укласти мирну угоду через певний час, він висловив переконання, що це не в їхніх інтересах.

"А чому ми повинні з вами розглядати ситуацію без американців? Не ми агресор - Росія. Не ми продовжуємо війну - Росія. Не ми не хочемо зупинятися - не хоче поки зупинятися РФ. Так чому через нас американці вийдуть з процесу? На мій погляд, це не чесно. І, на мій погляд, я вірю в те, що Трамп зможе примусити Путіна до тих чи інших компромісів. І, на мій погляд, виходити з цього процесу не в інтересах ні наших, ні американців, ні росіян, якщо чесно", - сказав Зеленський.

Переговорний процес застиг: експерт про невизначеність

Політичний аналітик Володимир Горбач вважає, що нинішні контакти України, Росії та США залишаються багато в чому формальними і не дають відчутних результатів. За його оцінкою, просуванню заважають як вузький формат взаємодії, так і недостатній рівень представництва сторін.

До реальних переговорів, на думку експерта, можна буде перейти лише за збігу кількох умов: ослаблення позицій Росії, посилення міжнародного тиску і готовності учасників йти на взаємні поступки. Помітних зрушень він не прогнозує як мінімум до весни 2026 року.

Переговори про мир - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Кремль не бачить реальних шансів на прорив у мирних переговорах. Джерела видання повідомляють, що територіальне питання залишається основним каменем спотикання.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що західні союзники зможуть надати гарантії безпеки Україні, але тільки після того, як на це дасть згоду країна-агресор Росія.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

