Найближчим часом буде обстріл: монітори дають підвищений рівень загрози

Росіяни можуть застосувати під час обстрілу не тільки дрони, а й ракети.

Найближчим часом буде масований обстріл / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Що відомо:

РФ готується до масованого обстрілу

Новий обстріл України може відбутися вже протягом 48 годин

Росіяни вже готові до масованого обстрілу України. Моніторингові канали попереджають про небезпеку.

Ворог може застосувати велику кількість ударних дронів і ракет різного типу. Очікується, що цей масований обстріл буде протягом 48 годин.

"Зараз з'являються деякі ознаки можливого масованого обстрілу цієї ночі/вранці", - пишуть монітори.

Також відомо, що в бік аеродрому "Енгельс" з Уфи летять щонайменше два літаки Ту-95МС. Найімовірніше, вони вже споряджені крилатими ракетами.

Літаки, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка Главреда

Крім того, вже були здійснені пуски "Шахедів" з полігону "Цибулова" в Орловській області.

Обстріл Києва 25 жовтня

У ніч на 25 жовтня росіяни атакували Україну. Згодом з'явились перші деталі про наслідки балістичної атаки на Київ. Внаслідок атаки є вибиті вікна, понівечені автівки, вирва у дворі житлового будинку. Також постраждав дитячий садочок в Дніпровському районі. Мер Києва Віталій Кличко заявив про великі пожежі в нежитловій забудові в Деснянському та Дарницькому районах.

Згодом з'явилися моторошні кадри ударів по Києву. Вже відомо щонайменше про двох загиблих людей внаслідок атаки. Вибухи у столиці лунали один з одним.

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вдень у п’ятницю, 24 жовтня, в Одеській області прогриміли вибухи. Область вперше атакували російські КАБи. Вони були направлені на цивільну інфраструктуру.

24 жовтня близько 11:00 у Харкові також лунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що країна-агресорка Росія атакувала Індустріальний район міста двома КАБами.

Крім того, у ніч на 24 жовтня у Херсоні один Шахед влучив у багатоповерхівку. У Кіровоградській області постраждав об'єкт інфраструктури.

