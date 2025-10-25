Найближчим часом буде обстріл: монітори дають підвищений рівень загрози

Що відомо:
- РФ готується до масованого обстрілу
- Новий обстріл України може відбутися вже протягом 48 годин
Росіяни вже готові до масованого обстрілу України. Моніторингові канали попереджають про небезпеку.
Ворог може застосувати велику кількість ударних дронів і ракет різного типу. Очікується, що цей масований обстріл буде протягом 48 годин.
"Зараз з'являються деякі ознаки можливого масованого обстрілу цієї ночі/вранці", - пишуть монітори.
Також відомо, що в бік аеродрому "Енгельс" з Уфи летять щонайменше два літаки Ту-95МС. Найімовірніше, вони вже споряджені крилатими ракетами.
Крім того, вже були здійснені пуски "Шахедів" з полігону "Цибулова" в Орловській області.
Обстріл Києва 25 жовтня
У ніч на 25 жовтня росіяни атакували Україну. Згодом з'явились перші деталі про наслідки балістичної атаки на Київ. Внаслідок атаки є вибиті вікна, понівечені автівки, вирва у дворі житлового будинку. Також постраждав дитячий садочок в Дніпровському районі. Мер Києва Віталій Кличко заявив про великі пожежі в нежитловій забудові в Деснянському та Дарницькому районах.
Згодом з'явилися моторошні кадри ударів по Києву. Вже відомо щонайменше про двох загиблих людей внаслідок атаки. Вибухи у столиці лунали один з одним.
Удари по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, вдень у п’ятницю, 24 жовтня, в Одеській області прогриміли вибухи. Область вперше атакували російські КАБи. Вони були направлені на цивільну інфраструктуру.
24 жовтня близько 11:00 у Харкові також лунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що країна-агресорка Росія атакувала Індустріальний район міста двома КАБами.
Крім того, у ніч на 24 жовтня у Херсоні один Шахед влучив у багатоповерхівку. У Кіровоградській області постраждав об'єкт інфраструктури.
