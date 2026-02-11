Позиції зміцнюються: що змінилося в прогнозах букмекерів на Євробачення-2026

Результати Національного відбору-2026 вже впливають на турнірну таблицю потенційних переможців конкурсу.

Євробачення-2026 прогноз - хто переможе на Євробаченні в 2026 році / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Стало відомо, хто поїде від України на Євробачення-2026

Це зміцнило шанси нашої країни на перемогу

7 лютого Україна визначила свого конкурсанта, який представить нашу країну на Євробаченні-2026 у Відні. Переможцем Нацвідбору стала LELÉKA з піснею "Ridnym".

Це рішення зміцнило позиції України в рейтингах букмекерів - за прогнозами наша країна вже другий тиждень тримається в топ-5 лідерів. Однак ймовірність перемоги піднялася на один відсоток, і тепер дорівнює шести.

Перші чотири місця залишаються незмінними - Ізраїль, Фінляндія, Греція і Швеція. А ось головний конкурент для нашої країни змінився. Якщо минулого тижня Україні "дихала в потилицю" Італія, то тепер у таблиці піднялася Болгарія. Країна всього 14 разів брала участь в Євробаченні і не піднімалася вище другого місця (найкращий результат - 2017 рік).

Євробачення-2026 прогноз - хто переможе на Євробаченні в 2026 році / фото: eurovisionworld.com

Євробачення 2026 / інфографіка: Главред

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

