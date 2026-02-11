Рус
Хто зробив з Путіна монстра і чому світу не буде після його смерті - командир

Ангеліна Підвисоцька
11 лютого 2026, 16:20
257
Змінити мислення росіян може лише розвал Росії, вважає командир Грузинського легіону.
ВСУ, Путін
Смерть Путіна не закінчить війну / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха, сайт Кремля

Про що говорить Мамука Мамулашвілі:

  • "Росія не залежить від лідера"
  • "Війна в Україні не закінчиться навіть після смерті Путіна"
  • "Змінити мислення росіян може тільки розвал РФ"

Війна в Україні може тривати навіть після смерті російського диктатора Володимира Путіна. Про це під час чату на Главреді розповів командир Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі.

Він переконаний, що російське суспільство деградувало і саме створило Путіна таким.

відео дня

"Росія не залежить від лідера. Російське суспільство – деградоване суспільство. Саме російське суспільство створює таких монстрів, як Путін, як будь-хто інший до нього або той, хто буде після нього. Це не Путін створив мільйони росіян з деградованим мисленням, а вони створили такого ідола і тепер йому поклоняються", – каже він.

Мамулашвілі вважає, що жодні політичні зміни в Росії не зможуть змінити народ, якщо він сам буде продовжувати так поводитися. Він називає росіян варварами.

Єдине, що може внести корективи - розвал Росії.

"Росія думає тільки про свій комфорт, навіть зараз, коли вбиває тисячі невинних людей щодня", - каже командир.

Дивіться відео з чатом Мамука Мамулашвілі на Главреді:

Коли може закінчитися війна - думка експерта

Раніше Мамука Мамулашвілі в чаті на Главреді розповів, коли може закінчитися війна. Він переконаний, що це залежить від інтенсивності поставок озброєння Україні, але від США не варто чекати інтенсивних поставок.

"Дуже багато залежить від того, наскільки прокинеться Європа, тому що налагодження спільного виробництва озброєнь з європейськими країнами істотно позначиться на перебігу війни. А що стосується мотивації, то в українців її достатньо, щоб виграти війну", - сказав Мамулашвілі.

Водночас він додав, що поки що рано говорити про терміни закінчення війни, адже зараз немає цілісної картини щодо допомоги Україні.

"Сподіваюся, що все скоро закінчиться, і ми скоро переможемо в цій війні", - додав він.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що під час тристоронніх переговорів, що проходили між Україною, Росією і США в Абу-Дабі, Київ нібито заявляв про необхідність гарантій безпеки для Одеси.

Раніше повідомлялося, що чи не єдиним результатом переговорів став обмін військовополоненими між сторонами. Однак основні спірні питання в мирній угоді залишаються невирішеними.

Нещодавно стало відомо, що делегації досягли домовленості, згідно з якою Російська Федерація і Україна здійснили взаємне звільнення по 157 військовополонених.

Інші новини:

Про особу: Мамука Мамулашвілі

Мамука Мамулашвілі (нар. 28 квітня 1978, Тбілісі) – командир Грузинського національного легіону, учасник російсько-української війни з 2014 року, колишній радник міністра оборони Грузії (2009-2012). Під час конфлікту в Абхазії 1992-1993 рр. у 14 років пішов на війну в батальйон до батька, генерала грузинської армії Зураба Мамулашвілі. У 1993-му разом з батьком потрапив у російський полон, де провів три місяці. Після початку війни на Донбасі вирушив до України з кількома однодумцями, з якими створив бойовий підрозділ – Грузинський національний легіон. З перших днів конфлікту добровольці брали участь у бойових операціях, виконуючи розвідувальні та диверсійні завдання на території "ЛНР" і "ДНР". З перших днів повномасштабного російського вторгнення в 2022 році бере активну участь в обороні України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії розвал Росії Мамука Мамулашвілі
