Популярна в США актриса і модель госпіталізована в критичному стані

Біжу Філліпс — американська актриса, модель і співачка перебуває в критичному стані і госпіталізована в лікарню.
Як повідомляє видання Page Six, Біжу Філліпс гостро потребує пересадки нирки.
45-річна модель наразі перебуває в лікарні CORE Kidney при UCLA Health, де їй проводять діаліз в очікуванні донора, підтвердив виданню її представник Кейд Хадсон.
Першу пересадку нирки Філліпс отримала від подруги в 2017 році. Однак, як стало відомо, нирка відмовила, і їй потрібна ще одна.
Після першої пересадки Філіпс страждає від численних ускладнень, включаючи зараження вірусом поліомавірусу людини 1-го типу, також відомим як вірус BK, що призвело до відторгнення клітин і антитіл.
Наразі її стан стабільний, але її представник заявив, що "час має вирішальне значення", оскільки вони шукають донорів.
У середу Філіпс також звернулася до своїх підписників у соціальних мережах з проханням про допомогу, опублікувавши інтимне фото себе і своєї дочки Фіанни в момент її народження.
"Мені потрібна допомога в пошуку нирки", — написала вона над фотографією, додавши: "Мені потрібна нирка".
Про особу: Біжу Філліпс
Біжу Філліпс - американська актриса, модель і співачка. Біжу дебютувала як актриса в 1999 році у фільмі "Чорне і біле", в якому вона з'явилася в ролі Чарлі, її партнерами стали Роберт Дауні-молодший, Джаред Лето, Брук Шилдс і Елайджа Вуд. У 2001 році Філліпс разом з Кейт Хадсон знялася у фільмі "Майже знаменитий".
