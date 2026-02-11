Популярна в США актриса і модель госпіталізована в критичному стані

Американська актриса і співачка Біжу Філліпс опинилася в лікарні.

https://glavred.net/starnews/populyarnaya-v-ssha-aktrisa-i-model-gospitalizirovana-v-kriticheskom-sostoyanii-10740050.html Посилання скопійоване

Біжу Філіпс потребує пересадки нирки / Колаж Главред, фото Instagram/bijouphillips

Коротко:

Що сталося з моделлю

Який орган їй необхідний

Біжу Філліпс — американська актриса, модель і співачка перебуває в критичному стані і госпіталізована в лікарню.

Як повідомляє видання Page Six, Біжу Філліпс гостро потребує пересадки нирки.

відео дня

45-річна модель наразі перебуває в лікарні CORE Kidney при UCLA Health, де їй проводять діаліз в очікуванні донора, підтвердив виданню її представник Кейд Хадсон.

Біжу Філіпс потребує термінової операції / Фото Instagram/bijouphillips

Першу пересадку нирки Філліпс отримала від подруги в 2017 році. Однак, як стало відомо, нирка відмовила, і їй потрібна ще одна.

Після першої пересадки Філіпс страждає від численних ускладнень, включаючи зараження вірусом поліомавірусу людини 1-го типу, також відомим як вірус BK, що призвело до відторгнення клітин і антитіл.

Наразі її стан стабільний, але її представник заявив, що "час має вирішальне значення", оскільки вони шукають донорів.

Біжу Філіпс потребує термінової операції / Фото Instagram/bijouphillips

У середу Філіпс також звернулася до своїх підписників у соціальних мережах з проханням про допомогу, опублікувавши інтимне фото себе і своєї дочки Фіанни в момент її народження.

"Мені потрібна допомога в пошуку нирки", — написала вона над фотографією, додавши: "Мені потрібна нирка".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Відзначимо, як повідомляв Главред, російський комік Максим Галкін, який публічно засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну, не втомлюється радувати своїх фоловерів красивими фото.

Раніше також лідер української групи Ot Vinta, художник і військовослужбовець Юрій Журавель переніс інфаркт.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Біжу Філліпс Біжу Філліпс - американська актриса, модель і співачка. Біжу дебютувала як актриса в 1999 році у фільмі "Чорне і біле", в якому вона з'явилася в ролі Чарлі, її партнерами стали Роберт Дауні-молодший, Джаред Лето, Брук Шилдс і Елайджа Вуд. У 2001 році Філліпс разом з Кейт Хадсон знялася у фільмі "Майже знаменитий".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред