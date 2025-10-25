Три ключі до миру: Буданов назвав фактори для завершення війни

Глава ГУР окреслив умови, за яких можливе перемир’я між Україною та Росією

Україна, Росія та союзники мають діяти синхронно для досягнення миру / Колаж Главред, фото: УНІАН, 4 окрема танкова бригада

За яких умов можливе перемир’я між Україною та РФ

Як Буданов оцінює позицію США

Чому глава ГУР порівняв Росію та Китай

Можливість перемир’я між Україною та Росією залишається, проте реалізувати її можна лише за збігу низки умов. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю італійському виданню Il Foglio.

За словами Буданова, шанс на припинення війни з’явиться лише тоді, коли одночасно співпадуть певні чинники — всередині України, всередині Росії та у країнах-союзниках, що впливають на глобальні рішення.

"Лише точне поєднання цих елементів у запланований момент дасть результат. Інакше війна триватиме", — наголосив глава ГУР.

Він підкреслив, що Сполучені Штати керуються власними інтересами, і цей аспект необхідно враховувати під час аналізу міжнародної ситуації:

"Америка жодним чином не хоче погіршувати своє становище, і вона, в першу чергу, стурбована власними інтересами: "Америка насамперед", і ми повинні враховувати цей пріоритет".

У публікації зазначається, що Буданов уникнув відповідей на запитання про позицію президента США Дональда Трампа щодо можливого завершення війни в Україні.

Водночас він зауважив, що для Вашингтона і Росія, і Китай залишаються важливими гравцями на світовій арені:

"Росія не є нічим з економічної точки зору, але має військову потужність. Китай є і тим, і іншим — економічною і військовою потужністю", — підсумував глава української розвідки.

Коли може закінчитися війна – думка експерта

Військовий аналітик та ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман вважає, що активна фаза бойових дій може тривати щонайменше до кінця поточного року, а ресурси Росії дозволять їй воювати до літа 2026-го.

На думку експерта, ймовірність досягнення перемир’я у 2025 році існує, однак вона залишається низькою.

"Думаю, що активні бойові дії можуть припинитися в середині наступного року. Втім, є ймовірність, що перемир’я буде досягнуто вже цього року, але це дуже невелика ймовірність", — зазначив Гетьман.

Раніше, як повідомляв Главред, аналітики неодноразово наголошували, що темпи війни та її тривалість залежать від внутрішніх процесів у Росії, військової підтримки України з боку партнерів і загальної стратегії Кремля.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що війна в Україні триватиме до березня 2026 року. До цього часу війська російського диктатора Володимира Путіна спробують домогтися на фронтах усього, чого тільки можна.

Крім того, україна кардинально оновила підхід до ведення війни. Глибокі удари по території Росії вже приносять помітні результати. Про це заявив керівник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю Il Foglio.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що на майбутній зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном обговорюватиме питання завершення російсько-української війни.

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

