Після провалу у фіналі: Khayat зізнався, чи повернеться на Національний відбір

Після четвертої невдалої спроби підкорити Євробачення Хайат зробив серйозну заяву.

Khayat співак - Хайат відповів, чи буде ще брати участь у Нацвідборах / колаж: Главред, фото: instagram.com/ado.khayat

Khayat кілька років намагався пробитися на Євробачення

Після четвертої поразки виконавець висловився про свою долю на Нацвідборі

Для українського співака Khayat Національний відбір на Євробачення-2026 став четвертим у його кар'єрі. Цього року музиканту з його треком "Герци" вдалося посісти п'яте місце.

Тепер шанувальникам Хайата цікаво, чи готовий він знову випробувати свою удачу на конкурсі наступного року. У TikTok співак розповів, що ця спроба була для нього останньою, оскільки він не вважає за потрібне присвячувати весь свій творчий шлях виключно Нацвідбору.

"Чи піду на відбір-27. Одразу кажу, що не піду. Друзі, причина одна — в тому, що я взяв максимум вже, який міг взяти вже з цього досвіду. І все ж таки не можна ходити тільки на відбір і створювати музику для формату. Бо для мене, наприклад, пісня "Герци". Це класно, що її було обрано і що вона стала частиною Нацвідбору і цієї євробаченської історії, бо в цілому саме Євробачення воно розвивається, воно не стоїть на місці. І ми можемо бачити по минулому року, що достатньо автентичної і нішевої музики було представлено", - зазначив артист і додав, що Національний відбір - хороша можливість для молодих артистів проявити себе.

Khayat співак - Хайат відповів, чи буде ще брати участь у Нацвідборах / Скріншот TikTok

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

