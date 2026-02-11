Чи відбудуться вибори 24 лютого та референдум: Зеленський дав остаточну відповідь

Президент заявив, що Україна готова до будь-яких графіків референдуму чи виборів за умови забезпечення безпеки.

Зеленський запевнив, що вперше чує про дату виборів / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Зеленський вперше чув про нібито оголошену дату виборів

Проведення виборів залежить від гарантій безпеки та припинення вогню

США не ставлять під загрозу гарантії безпеки через вибори

Президент Володимир Зеленський заявив, що вперше чує про нібито оголошену дату виборів в Україні, і підкреслив, що їх проведення залежить від безпекового компоненту. Про це повідомляє Новини.LIVE.

"Щодо виборів, наміру оголосити 24 лютого — уперше чую. Я про це дізнавався лише двічі від ЗМІ", — зазначив глава держави. відео дня

Зеленський наголосив, що Україна перейде до виборчого процесу лише тоді, коли будуть забезпечені гарантії безпеки та припинення вогню. При цьому, за його словами, США не ставлять під загрозу гарантії безпеки України у випадку, якщо вибори не відбудуться у визначені терміни.

"Україна готова до будь-яких графіків референдуму чи виборів, але потрібна безпека", — додав президент.

Він також підкреслив, що позиція України була чітко донесена українською делегацією, і ще раз наголосив, що проведення референдуму можливе лише після припинення вогню.

Чи реально під час війни провести вибори в Україні - думка експерта

За словами голови Комітету виборців України Олексія Кошеля, теоретично Україна здатна провести вибори навіть під час війни. Проте ключовим залишається питання суспільної легітимності процесу, безпеки громадян та здатності держави забезпечити справедливий і повноцінний виборчий процес.

Експерт наголошує, що чинне законодавство не передбачає мінімального порогу явки виборців, тож у теорії голосування може вважатися легітимним навіть за участі одного виборця з багатомільйонного населення.

Вибори в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент України Володимир Зеленський готовий оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого. Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на українських і європейських чиновників, які беруть участь у процесі планування.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді формують робочу групу, яка повинна оперативно опрацювати питання проведення можливих виборів президента України під час воєнного стану.

Напередодні стало відомо, що члени ЦВК підготують оглядову презентацію, в якій торкнуться всіх проблем, які є і у виборах під час воєнного стану, і в післявоєнних виборах.

