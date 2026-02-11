Тривалі графіки повертаються: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 12 лютого

Енергетики попереджають про можливі зміни часу та тривалості знеструмлень протягом дня.

Світло вимикатимуть тричі на добу, а загальна тривалість може сягати дев’яти годин / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

12 лютого діятимуть графіки відключень

Світло вимикатимуть тричі на день

До 9 годин без електроенергії

У четвер, 12 лютого, в Україні знову діятимуть обмеження на споживання електроенергії. У Дніпропетровській області запровадять графіки стабілізаційних відключень — жителі регіону можуть залишатися без світла по кілька годин на добу.

Як повідомили в ДТЕК, у регіоні застосують погодинні графіки відключень. При цьому час і тривалість знеструмлень можуть змінюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі.

Відповідно до оприлюдненої інформації, у четвер електроенергію вимикатимуть для всіх черг споживачів тричі протягом дня. У деяких випадках загальна тривалість відключень може сягати до 9 годин.

Графіки відключень від ДТЕК для кожної черги

1.1 Черга: 00:00–05:30, 09:00–16:00, 19:30–24:00

1.2 Черга: 00:00–05:30, 08:00–16:00, 19:30–24:00

2.1 Черга: 00:00–05:30, 09:00–16:00, 19:30–24:00

2.2 Черга: 00:00–05:30, 09:00–16:00, 19:30–24:00

3.1 Черга: 02:00–09:00, 13:00–19:30, 23:00–24:00

3.2 Черга: 02:00–10:30, 13:00–19:30, 23:00–24:00

4.1 Черга: 02:00–09:00, 13:00–19:30, 23:00–24:00

4.2 Черга: 02:00–09:00, 10:30–19:30, 23:00–24:00

5.1 Черга: 00:00–02:00, 05:30–14:30, 16:00–23:00

5.2 Черга: 00:00–02:00, 05:30–13:00, 16:00–23:00

6.1 Черга: 00:00–02:00, 05:30–13:00, 14:30–23:00

6.2 Черга: 00:00–02:00, 05:30–13:00, 16:00–23:00

Щоб не залишитися без світла у найневідповідніший момент, дніпряни можуть перевірити точний час відключення за своєю адресою через спеціальну онлайн-форму на сайті ДТЕК.

Графіки відключень від ЦЕК

У диспетчерському центрі НЕК "Укренерго" повідомили, що для абонентів ЦЕК відключення відбуватимуться за встановленими чергами протягом доби.

1.1 Черга: 02:00–06:00, 08:00–16:00, 18:00–24:00

1.2 Черга: 00:00–02:00, 04:00–10:00, 12:00–16:00, 20:00–24:00

2.1 Черга: 00:00–02:00, 04:00–10:00, 12:00–18:00, 20:00–22:00

2.2 Черга: 00:00–04:00, 08:00–12:00, 14:00–20:00, 22:00–24:00

3.1 Черга: 00:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00

3.2 Черга: 00:00–06:00, 10:00–14:00, 16:00–22:00

4.1 Черга: 00:00–02:00, 06:00–12:00, 14:00–20:00, 22:00–24:00

4.2 Черга: 00:00–08:00, 10:00–16:00, 20:00–24:00

5.1 Черга: 00:00–02:00, 04:00–10:00, 12:00–20:00, 22:00–24:00

5.2 Черга: 00:00–04:00, 06:00–12:00, 14:00–22:00

6.1 Черга: 02:00–04:00, 06:00–14:00, 16:00–24:00

6.2 Черга: 02:00–06:00, 08:00–16:00, 20:00–24:00

Графік для Павлограда

Для мешканців Павлограда, які підпадають під інший графік, діятимуть окремі спеціальні черги.

1 Черга: 02:00–07:00, 12:00–17:00, 22:00–24:00

2 Черга: 00:00–02:00, 07:00–12:00, 17:00–22:00

В енергетичній компанії наголосили, що протягом дня графіки відключень можуть коригуватися за рішенням НЕК "Укренерго".

Черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Розташування "Пунктів незламності"

У Дніпропетровській області продовжують працювати "Пункти незламності", де мешканці можуть отримати необхідну допомогу під час перебоїв з електропостачанням або в разі надзвичайних ситуацій.

Актуальний перелік адрес та графік роботи пунктів оприлюднено на офіційному сайті обласної військової адміністрації, а також на державній платформі nezlamnist.gov.ua.

Локації облаштовані у приміщеннях районних військових адміністрацій, старостатів і міських рад. Вони функціонують у робочі години. У пунктах можна зігрітися, скористатися електроенергією та водою, підзарядити гаджети, випити гарячого чаю та відпочити.

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

