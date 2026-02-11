Рус
Тривалі графіки повертаються: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 12 лютого

Руслан Іваненко
11 лютого 2026, 23:14оновлено 11 лютого, 23:48
Енергетики попереджають про можливі зміни часу та тривалості знеструмлень протягом дня.
Свет, отключение
Світло вимикатимуть тричі на добу, а загальна тривалість може сягати дев’яти годин / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

  • 12 лютого діятимуть графіки відключень
  • Світло вимикатимуть тричі на день
  • До 9 годин без електроенергії

У четвер, 12 лютого, в Україні знову діятимуть обмеження на споживання електроенергії. У Дніпропетровській області запровадять графіки стабілізаційних відключень — жителі регіону можуть залишатися без світла по кілька годин на добу.

Як повідомили в ДТЕК, у регіоні застосують погодинні графіки відключень. При цьому час і тривалість знеструмлень можуть змінюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі.

Відповідно до оприлюдненої інформації, у четвер електроенергію вимикатимуть для всіх черг споживачів тричі протягом дня. У деяких випадках загальна тривалість відключень може сягати до 9 годин.

Графіки відключень від ДТЕК для кожної черги

1.1 Черга: 00:00–05:30, 09:00–16:00, 19:30–24:00

1.2 Черга: 00:00–05:30, 08:00–16:00, 19:30–24:00

2.1 Черга: 00:00–05:30, 09:00–16:00, 19:30–24:00

2.2 Черга: 00:00–05:30, 09:00–16:00, 19:30–24:00

3.1 Черга: 02:00–09:00, 13:00–19:30, 23:00–24:00

3.2 Черга: 02:00–10:30, 13:00–19:30, 23:00–24:00

4.1 Черга: 02:00–09:00, 13:00–19:30, 23:00–24:00

4.2 Черга: 02:00–09:00, 10:30–19:30, 23:00–24:00

5.1 Черга: 00:00–02:00, 05:30–14:30, 16:00–23:00

5.2 Черга: 00:00–02:00, 05:30–13:00, 16:00–23:00

6.1 Черга: 00:00–02:00, 05:30–13:00, 14:30–23:00

6.2 Черга: 00:00–02:00, 05:30–13:00, 16:00–23:00

  Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 12 лютого
    Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 12 лютого Фото: ДТЕК
  Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 12 лютого
    Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 12 лютого Фото: ДТЕК

Щоб не залишитися без світла у найневідповідніший момент, дніпряни можуть перевірити точний час відключення за своєю адресою через спеціальну онлайн-форму на сайті ДТЕК.

Графіки відключень від ЦЕК

У диспетчерському центрі НЕК "Укренерго" повідомили, що для абонентів ЦЕК відключення відбуватимуться за встановленими чергами протягом доби.

1.1 Черга: 02:00–06:00, 08:00–16:00, 18:00–24:00

1.2 Черга: 00:00–02:00, 04:00–10:00, 12:00–16:00, 20:00–24:00

2.1 Черга: 00:00–02:00, 04:00–10:00, 12:00–18:00, 20:00–22:00

2.2 Черга: 00:00–04:00, 08:00–12:00, 14:00–20:00, 22:00–24:00

3.1 Черга: 00:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00

3.2 Черга: 00:00–06:00, 10:00–14:00, 16:00–22:00

4.1 Черга: 00:00–02:00, 06:00–12:00, 14:00–20:00, 22:00–24:00

4.2 Черга: 00:00–08:00, 10:00–16:00, 20:00–24:00

5.1 Черга: 00:00–02:00, 04:00–10:00, 12:00–20:00, 22:00–24:00

5.2 Черга: 00:00–04:00, 06:00–12:00, 14:00–22:00

6.1 Черга: 02:00–04:00, 06:00–14:00, 16:00–24:00

6.2 Черга: 02:00–06:00, 08:00–16:00, 20:00–24:00

Графік для Павлограда

Для мешканців Павлограда, які підпадають під інший графік, діятимуть окремі спеціальні черги.

1 Черга: 02:00–07:00, 12:00–17:00, 22:00–24:00

2 Черга: 00:00–02:00, 07:00–12:00, 17:00–22:00

В енергетичній компанії наголосили, що протягом дня графіки відключень можуть коригуватися за рішенням НЕК "Укренерго".

Тривалі графіки повертаються: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 12 лютого
Черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Розташування "Пунктів незламності"

У Дніпропетровській області продовжують працювати "Пункти незламності", де мешканці можуть отримати необхідну допомогу під час перебоїв з електропостачанням або в разі надзвичайних ситуацій.

Актуальний перелік адрес та графік роботи пунктів оприлюднено на офіційному сайті обласної військової адміністрації, а також на державній платформі nezlamnist.gov.ua.

Локації облаштовані у приміщеннях районних військових адміністрацій, старостатів і міських рад. Вони функціонують у робочі години. У пунктах можна зігрітися, скористатися електроенергією та водою, підзарядити гаджети, випити гарячого чаю та відпочити.

Як раніше писав Главред, у четвер, 12 лютого, на Рівненщині діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляють в Рівнеобленерго.

Крім того, стан енергетичної системи України залишається складним, є ймовірність подальшого посилення графіків відключення електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що експерт з енергетики Юрій Корольчук наголосив, що в майбутньому не можна повністю відкидати ризик повторення масштабних блекаутів і системних збоїв в енергосистемі країни.

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Карта Deep State онлайн за 11 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на сьогодні 12 лютого: Ракам - радісні новини, Дівам - подорож

Гороскоп на сьогодні 12 лютого: Ракам - радісні новини, Дівам - подорож

"Закрита інформація": в Раді розкрили плани РФ на Україну та терміни закінчення війни

"Закрита інформація": в Раді розкрили плани РФ на Україну та терміни закінчення війни

Що не можна робити у свято 12 лютого: суворі прикмети та заборони

Що не можна робити у свято 12 лютого: суворі прикмети та заборони

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 лютого (оновлюється)

