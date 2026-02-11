Паузи не буде: експерт назвав, куди РФ готується перекинути 150-тисячний кулак

Експерт оцінив перспективи розвитку подій на фронті в найближчій перспективі.

Експерт припустив перекидання 150-тисячного угруповання РФ на нові напрямки / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Сподіватися на тривалу паузу на фронті в рамках перемовного процесу не варто. Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі Radio NV.

За його словами, російські війська діють за логікою тиску саме там, де українська сторона демонструє слабкі місця. Експерт зазначив, що у випадку тимчасової втрати Покровська та Мирногорода 150-тисячне угруповання росіян може бути перекинуте на південний захід від Костянтинівки, можливо, західніше від Дружківки або на схід Запорізької області.

"150 000 – це досить потужне угрупування. І хоча плече переміщення там не надто велике, але все одно це буде займати досить багато часу", – підкреслив Селезньов.

Він додав, що переміщення такої кількості особового складу та техніки точно не залишиться непоміченим українською розвідкою, яка фіксуватиме всі зміни та коригуватиме дії Сил оборони.

"У будь-якому разі сподіватися на те, що в рамках перемовного треку в осяжній перспективі ми побачимо якусь стагнацію на полі бою, яка буде пов'язана в тому числі з доброю волею наших ворогів, не варто. Про це постійно говорять ключові спікери російського уряду, зокрема той самий Лавров (Сергій Лавров - очільник МЗС РФ, - ред.). Допоки, мовляв, не будуть вирішені та ліквідовані усі "першопричини, які призвели до так званої української кризи", це пряма мова Лаврова, війна навряд чи вщухне. Тому очевидно, що війна і далі буде тривати", – пояснив експерт.

Селезньов також зауважив, що процес активних наступальних дій ворога, який розпочався від середини жовтня 2023 року, навряд чи буде зупинений найближчим часом.

Чи зможе РФ здійснити прорив на півдні – думка експерта

Як писав Главред, російська армія суттєво втратила темпи наступу, і нинішні показники просування є найнижчими з початку повномасштабного вторгнення. Таку оцінку озвучив бригадний генерал, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, повідомляють Факти.

За його словами, українські підрозділи цілеспрямовано формують для противника умови, за яких продовження активних штурмових дій стає малоефективним. Це, на його переконання, має стратегічне значення в контексті подальших політичних процесів.

"Мета України полягає в тому, щоб позбавити Росію можливості вести наступ на фронті, що дозволить переходити до переговорів із більш вигідних позицій", – зазначив Білецький.

Водночас він звернув увагу, що російське командування розраховує використати зимовий період для відновлення інтенсивності атак та тактики малих груп.

"Зараз у росіян що? Вони сильно гальмують по фронту, у них найгірші з 2022 року темпи просування на більшості ділянок, але вони вірять, що зима пройде і їхня зелена тактика інфільтрації знову стане ефективною, вони на це розраховують", – підкреслив командир.

Таким чином, за оцінкою Білецького, поточна динаміка бойових дій свідчить про результативність української оборонної стратегії та створює передумови для потенційних переговорів із сильніших позицій.

Як писав Главред раніше, бійці 33 окремого штурмового полку Сухопутних військ ЗСУ звільнили село Косовцеве в Запорізькій області від російських окупантів. Про це повідомила пресслужба полку в середу, 11 лютого.

Крім того, більше року окупанти ведуть запеклі бої на сході України, намагаючись завершити захоплення трьох стратегічно важливих міст - Гуляйполя, Покровська і Мирнограда. На думку експертів, в найближчі тижні або місяці росіяни зможуть досягти своєї мети. Про це пише The New York Times.

Нагадаємо, що ситуація на Покровському напрямку продовжує погіршуватися. Аналітики DeepState повідомляють, що російські підрозділи намагаються просунути піхоту в північну частину Покровська, паралельно вивозячи тіла загиблих військових, переодягнувшись у цивільний одяг.

Про персону: Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

