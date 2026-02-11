Рус
Читати російською
Шквали, сніг та лавини: Україну накриває штормова погода

Ангеліна Підвисоцька
11 лютого 2026, 19:45
Погода в Ужгороді буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +7 градусів.
Прогноз погоди в Україні на 12 лютого / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 12 лютого
  • Коли температура повітря опуститься до -13 градусів
  • У яких регіонах буде сніг

Погода в Україні 12 лютого буде морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та східній частині Закарпатської області буде значна сніголавинна небезпека. Синоптики оголосили 3 рівень небезпеки.

Прогноз погоди в Україні на 12 лютого / фото: ventusky

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що найближча ніч в Україні буде холодною. 10 лютого температура повітря опуститься до -22 градусів. Вдень температура повітря у більшості областей триматиметься на рівні -4...-11 градусів. На півдні та заході буде -2...-4 градуси, а на Закарпатті - 2 градуси тепла.

У цей день очікуються сильні пориви вітру. Надалі очікується відчутне підвищення температури повітря.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 12 лютого

В Україні 12 лютого буде хмарно з проясненнями. Синоптики у цей день прогнозують мокрий сніг у західних та північних областях. Водночас у центральних, Київській та Чернігівській областях буде ожеледиця. Вітер буде південний зі швидкістю 7-12 м/с. У Карпатах будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на Лівобережжі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла, на Закарпатті та півдні країни 3-8°, в Криму до 12° тепла; у східних областях вночі 8-13° морозу, вдень близько 0°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -12

За даними meteoprog, 12 лютого в Україні буде тепліше. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +4...+7 градусів. Найнижча температура буде в Харківській області. Там температура повітря опуститься до -12...+2 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 12 лютого / фото: meteoprog

Погода 12 лютого у Києві

У Києві 12 лютого буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ з мокрим снігом. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде піденний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 12 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, перший тиждень лютого в Україні буде холодним із різкими коливаннями температур та незначними опадами. Метеоролог Ігор Кібальчич зазначив, що найближчими днями більшість регіонів перебуватиме під впливом арктичного антициклону.

Також 2 лютого в Одесі збережеться холодна та вітряна погода без істотних опадів. Вночі -10…-12 °C, вдень -8…-10 °C, через вітер мороз відчуватиметься до -17 °C.

Крім цього, 3 лютого на Полтавщині збережеться морозна погода без опадів. Вночі очікується -22…-27°, вдень -11…-16°. У Полтаві - -20…-22° вночі та -13…-15° вдень.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Шквали, сніг та лавини: Україну накриває штормова погода

