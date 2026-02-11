Коли закінчиться війна - Зеленський зробив заяву про дати референдуму і виборів

Президент Зеленський, коментуючи питання виборів та референдуму підкреслив, що проведення відповідних заходів можливе лише за умови гарантій безпеки.

Зеленський зробив заяву про дати референдуму і виборів

Про що йдеться у матеріалі:

Коли та за якої умови відбудеться референдум в Україні

Чи будуть вибори 15 травня

Чим має поступитись Росія для миру та чи реально закінчити війну до літа

11 лютого 2026 року президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію західних ЗМІ щодо проведення можливих виборів і референдуму, підкресливши, що проведення таких голосувань можливе лише після припинення вогню й гарантування безпеки, та спростував інформацію про намір оголосити дату президентських виборів 24 лютого.

Главред зібрав основні заяви президент Зеленського під час спілкування з журналістами.

Коли відбудеться референдум в Україні

11 лютого видання Financial Times повідомило про нібито плани оголосити 24 лютого дату проведення президентських виборів в Україні та референдуму щодо територіальної цілісності. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що вперше чує про такі наміри.

"Друге, я багато разів казав що до виборів ми приходимо до виборів тоді, коли є всі відповідні гарантії безпеки. Третє, я завжди казав, що питання виборів підіймають ті чи інші партнери, Україна сама ніколи не підіймала, але безумовно ми готові до виборів. Це питання безпеки", - наголосив він.

Відповідаючи на питання про те, чи наполягає Білий дім на проведенні виборів, президент зазначив, що США дійсно порушували цю тему, однак вдаватися в подробиці він не захотів. Водночас він підкреслив, що мова не йде про погрози скасувати гарантії безпеки, хоча питання виборів американська сторона пов’язує з темою безпекових гарантій.

Фото: УНІАН

Чи будуть вибори 15 травня – яка умова референдуму в Україні

Коментуючи можливість проведення виборів 15 травня Володимир Зеленський зазначив, що після численних зустрічей і перемовин українська сторона намагалася донести позицію про можливість проведення виборів лише за умови належної безпекової ситуації. Він наголосив, що Україна не виступає проти виборів як таких, однак їх проведення можливе виключно за наявності необхідних безпекових умов, і цю позицію неодноразово озвучували американським партнерам та іншим сторонам, які порушують це питання.

"Наша делегація знає мою позицію, вона чітка, вони її донесли. Ми готові працювати з будь-якими графіками, які будуть пропонувати американські колеги, але якщо ми підіймаємо питання референдуму, я вже поговорив, повинне бути розуміння припинення вогню для цього. Бо референдум по структурі – це як вибори, тобто потрібна безпека", - вказав він.

Також президент звернув увагу журналістів на символічність дати 24 лютого.

"І навіть якщо б була ціль, або були б відповідні кроки щодо наближення тих чи інших виборів, я вважаю, що це було б абсолютно дурною ідеєю взяти таку дату, щоб говорити про політику. Це дуже серйозна дата, 4 роки війни, це велика кількість людей, які захистили нашу державу, які віддали своє життя, і саме з 24 лютого кожного дня захищають свою державу. Я ніколи б не зміг би зробити те, про що ви запитуєте, тому 24 лютого не може бути оголошено ніяких виборів. Питання не особистості, будь-яких виборів не може бути оголошено 24 лютого. А щодо оголошення, в принципі, виборів, я вже сказав, спочатку безпека, потім політика", - резюмував він.

Володимир Зеленський / Фото: УНІАН

Чи погодиться Україна на переговори у Москві

Крім того, Зеленський публічно відкинув можливість візиту української делегації до Москви для проведення переговорів особисто з російським диктатором та воєнним злочинцем Путіним.

"Ми захищаємо нашу державу і на нас напала Росія. І вони є агресором. Я не можу приїхати на перемовини з Путіним до столиці країни, яка є агресором в цій війні. Ми готові підтримувати пропозиції США, Америки, зустрічатись на будь-яких територіях Америки, Європи, нейтральні країни, будь-які держави, окрім Російської Федерації і Білорусі. Білорусь, бо вона є союзником в наступі на Україну у 2022 році", - наголосив він.

Фото: УНІАН

Чи піде Росія на енергетичне перемир’я

Президент України зазначив, що відповіді від російської сторони щодо можливості продовження термінів дії енергетичного перемир’я так і не було.

"Ми отримали відповідь у виді дронів та ракетних атак. Тому це говорить про те, що вони до енергетичного перемир'я, яке запропонувала в Абу-Дабі американська сторона, не готові. Поки що", - сказав він.

Щодо можливої зустрічі в Майамі або Абу-Дабі Зеленський пояснив, що американська сторона запропонувала провести перемовини вже наступного тижня у США, зокрема в Майамі. Україна одразу підтвердила готовність, водночас очікує на позицію російської сторони. Наскільки відомо, Росія схиляється до формату зустрічі або на Близькому Сході, або в Америці.

Зеленський наголошує, що місце проведення не є принциповим — це може бути як Майамі, так і Абу-Дабі, головне, щоб переговори дали конкретний результат.

Чим має поступитись Росія для миру

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що в Євросоюзі розпочали формування переліку вимог до Росії щодо досягнення миру з Україною, зокрема на основі вже озвучених позицій.

Коментуючи це, Володимир Зеленський зазначив, що, ймовірно, така робота дійсно ведеться, однак деталей йому наразі не відомо.

Кая Каллас / Фото: УНІАН

"Ми вдячні Європейському Союзу, що у них є така тверда позиція, що безумовно повинно бути повернення українських дітей. Щодо скорочення російської армії, я перший раз цього чую. Це як Росія хотіла від нас скорочення армії. Я вважаю, що це суверенне право кожної держави. Безумовно ми б хотіли, щоб армія в Росії була меншою, але я не думаю, що Європа може на це вплинути", - вказав він.

Президент також зауважив, що на цьому етапі Європа розглядає можливість окремого діалогу з Росією. На його думку, Москва може використати це для приниження європейської сторони. Він підкреслив, що можливий формат такого спілкування потребує чітко розробленого механізму. Водночас Зеленський наголосив, що і США, і Європа мають діяти спільно та координувати позиції виключно разом з Україною, адже йдеться насамперед про українські питання. За його словами, окремі переговори, коли Вашингтон і Брюссель спілкуються з Москвою роздільно, не є правильним підходом.

"Я вважаю, що від цього буде вигравати тільки Росія. Разом Америка і Європа точно міцніше", - стверджує він.

Чи реально закінчити війну до літа

Володимир Зеленський підкреслив, що можливість завершення війни залежить не лише від України, а й від позиції США, які мають посилити тиск на Росію. За його словами, якщо прагнення припинити бойові дії буде як з українського боку, так і з боку держави-агресора, війну можна завершити до літа.

"Тому що поетапність цього процесу залежить передусім для українців від гарантій безпеки. Знати, що в майбутньому неможлива агресія Росії, або якщо вона все-таки піде на це, ми будемо не на одинці - це і буде сильний захист. Це гарантія безпеки передусім від Сполучених Штатів Америки, від сильних мілітарі-пакетів", - вказав він.

Президент зазначив, що підписання відповідної угоди нині фактично залежить від Сполучених Штатів. Він також наголосив, що відновлення країни та її економічна стабільність пов’язані з реалізацією так званого пакета процвітання, до якого мають долучитися як США, так і Європа. Україна, за його словами, до цього готова.

"Далі, якщо дві ці речі у нас є, ми йдемо до 20-ти пунктного плану. Безумовно, це паралельні процеси, але я вважаю, що та чи інша послідовність щодо впевненості для наших людей, вона все-таки потрібна. Тож, йдемо до 20-ти пунктного плану, якщо ми знайшли кроки на зустріч тих чи інших можливих речей щодо питання сходу нашої держави, частини нашого сходу. Тут поки що в питаннях території у нас погляди різні. Якщо знайдемо можливості, то підемо з 20-ти пунктним планом, який повинен поважати українців безумовно передусім, підемо на референдум. Можна все це встигнути до літа", - сказав він.

Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів

Коментуючи припущення щодо можливості оборони України у війні без підтримки США, Зеленський зауважив, що не бачить підстав розглядати сценарій без участі американської сторони.

"Не ми агресор. Росія. Не ми продовжуємо війну, а Росія. Не ми не хочемо зупинятися. Не хоче поки що зупинятися російська федерація. То чому через нас американці вийдуть із процесу. На мій погляд це не чесно. І на мій погляд я вірю в те, що Трамп зможе змусити Путіна піти на ті чи інші компроміси. І на мій погляд це виходить із цього процесу не в інтересах ні наших, ні американців, ні російських, якщо чесно", - резюмував він.

Чи потрібні переговори Макрона з Путіним

Коментуючи заклики президента Франції Еммануеля Макрона щодо відновлення прямих переговорів із Путіним, Зеленський повідомив, що провів із ним розмову, під час якої сторони обговорили деталі зустрічей в Абу-Дабі за участю російської та американської сторін. Також Макрон поінформував президента України про візит свого радника Бона до Росії. За словами президента Зеленського, сторони домовилися продовжити більш предметне обговорення питання відновлення прямих переговорів з Путіним під час зустрічі в Мюнхені.

"Я говорив, що на мій погляд з росіянами треба будувати не просто діалог, а тиск, мати аргументи в руках для того, щоби тиснути на росіян, інакше вони просто будуть ставитись до Європи без поваги. Мені здається, що вони (росіяни, - ред.) від цього отримують задоволення", - вказав він.

Коли Україна має вступити до ЄС

Зеленський підкреслив, що Україна зробить усе необхідне, аби технічно бути готовою до вступу в ЄС до 2027 року, щонайменше виконавши ключові вимоги.

Водночас він наголосив на важливості визначення чіткої дати. Президент висловив переконання, що якщо в угоді, яку підписуватимуть США, Росія в особі Путіна, Україна та Європа, не буде зафіксовано конкретних строків, Москва згодом намагатиметься заблокувати процес, зокрема використовуючи для цього окремих представників європейських країн.

Вступ країн до ЄС

"Ми з вами свідки відповідних речей, коли кластери не відкриваються тощо. Проблеми були з кандидатством. Була хвиля складнощів і боротьби нашої, але з усім тим ми отримали кандидатство. З кластерами складніше. Тому для нас ЄС це конкретика. Гарантії безпеки для України — це конкретика з конкретною датою. А мій підпис сьогодні на 20-пунктному плані, плані завершення війни, гарантує українцям, що буде конкретна дата нашого вступу", - резюмува глава держави.

Чи реально провести вибори в Україні - думка експерта

Як писав Главред, агентство Reuters повідомило, що американські представники під час контактів з українською делегацією порушували питання можливості проведення виборів і референдуму вже у травні цього року. Наскільки це реально, пояснив експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

Він наголосив, що окрім безпекових передумов, існують також чіткі правові та організаційні вимоги, без яких говорити про проведення виборів чи референдуму немає підстав.

"Перший блок – правовий. Він пов'язаний із режимом воєнного стану: чи буде його скасовано, призупинено на період виборів, у якому форматі це може статися. Все це безпосередньо залежить від ситуації з безпекою та параметрів можливих домовленостей щодо припинення вогню", - додав він.

Крім того, за його словами, йдеться і про організаційно-технічний аспект, адже необхідно повністю відновити роботу реєстру виборців, врегулювати участь внутрішньо переміщених осіб, визначити механізми голосування для громадян України, які перебувають за кордоном, та вирішити інші процедурні питання.

Жовтенко зазначив, що українська сторона вже пояснювала американським партнерам, що після припинення вогню та скасування воєнного стану знадобиться до шести місяців для того, щоб належним чином і легітимно підготувати та провести виборчий процес.

Про персону: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - український політолог і безпековий аналітик, спеціаліст з міжнародної безпеки, воєнної політики, гібридних загроз і стратегій. Обіймає посаду в.о. виконавчого директора Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. До приєднання до "Демініціатив" у 2023-му, був доцентом і запрошеним лектором у кількох українських університетах — зокрема у Національному університеті "Острозька академія" і Українському католицькому університеті. Має досвід стажування у штаб-квартирі НАТО та штабі Об’єднаних Збройних Сил НАТО у Європі. Коментує питання допомоги Україні, міжнародної підтримки, ризиків, пов’язаних із геополітичним тиском, а також довгострокових сценаріїв розвитку безпеки в умовах повномасштабної війни в Україні.

