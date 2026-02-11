Рус
Мороз поступово відступає: якою буде погода у Дніпрі наприкінці тижня

Руслан Іваненко
11 лютого 2026, 18:47
16
Вітер змінить напрямок і трохи послабне, впливаючи на відчуття температури.
Днепр
Морози збережуться вночі, а вдень повітря поступово прогріється / Фото: facebook.com/nashemistodnipro

Коротко:

  • У Дніпрі 12–13 лютого збережеться хмарна погода без опадів
  • Температура вночі -4…-3 °C, удень +2…+5 °C
  • Вітер слабкий, північно-західний у четвер, південно-західний у п’ятницю

У Дніпрі наприкінці робочого тижня збережеться хмарна, проте відносно спокійна погода. За даними Sinoptik, істотних опадів упродовж двох днів не очікується. Водночас синоптики прогнозують поступове підвищення температури повітря.

Четвер, 12 лютого

Ніч та ранкові години у четвер будуть морозними. Температура повітря коливатиметься в межах -4…-3 °C. Через північно-західний вітер швидкістю до 4,7 м/с відчуватиметься холодніше — до -8…-9 °C.

відео дня

Протягом дня небо залишатиметься затягнутим хмарами. Близько 9:00 температура становитиме -1 °C. Після обіду повітря прогріється до +2…+4 °C — це буде найтепліший період доби, хоча за відчуттями температура наближатиметься до нульової позначки.

Увечері стовпчики термометрів показуватимуть +2…+3 °C. Вологість повітря зросте до 96%, що може створювати відчуття сирості.

Наші предки звертали увагу на прикмети цього дня. Якщо вночі місяць мав червонуватий відтінок — чекали сильного вітру. А про вологу погоду казали: "Вітер здійнявся – до сирого року". Якщо ж вітер дув із півночі за ясного неба, готувалися до значного похолодання.

Погода в Дніпрі 12 січня
Погода в Дніпрі 12 січня / Фото: скріншот sinoptik

П’ятниця, 13 лютого

У п’ятницю в місті також переважатиме хмарна погода без опадів. Температура залишатиметься вище нуля навіть уночі.

Вночі та вранці очікується близько +1 °C, однак через вологість повітря відчуватиметься легкий мороз — до -2…-3 °C.

Удень повітря прогріється до +5 °C. Вітер змінить напрямок на південно-західний та послабшає до 2,5–3,2 м/с. Атмосферний тиск буде зниженим — 733–735 мм рт. ст., що може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

За народними спостереженнями, якщо 13 лютого з’являвся іній, снігу в ніч на 14-е не чекали. Якщо ж випадав сніг, очікували відлиги. Вважалося також, що посилення вітру цього дня могло передвіщати заметіль.

Погода в Дніпрі 13 січня
Погода в Дніпрі 13 січня / Фото: скріншот sinoptik

Коли мороз піде на спад - прогноз синоптика

Синоптик Наталія Діденко повідомляє, що період найсильніших морозів в Україні поступово завершується.

За її прогнозом, найближчими днями температура почне зростати. Хоча зима ще нагадає про себе короткими хвилями холоду, загальна тенденція — до потепління.

Антициклон забезпечить суху погоду по всій країні. Лише на Закарпатті можливий невеликий мокрий сніг. У Києві сильні морози поступово відходять у минуле: вночі ще можливі до -20 °C, але вдень очікується сонячна, суха погода і близько -10 °C. У другій половині дня посилиться південний вітер.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що починаючи з 11 лютого, синоптики фіксують зміну синоптичної ситуації. За словами Катерини Ткачук, Житомирська область увійде під вплив улоговини глибокого атлантичного циклону, що принесе підвищення температури.

Також після тижнів, коли температура повітря не піднімалась вище 0 градусів, у Полтаві та області очікується потепління. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

Раніше повідомлялося, що найближчими днями температура повітря у Києві триматиметься близько нуля, а після 16 лютого очікується невелике похолодання. Максимально температура повітря може знизитися до -15 градусів.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра погода прогноз погоди Погода в Дніпрі
