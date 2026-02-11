Коли скасують графіки відключень світла - названо 'ідеальний сценарій'

Тимчасове скасування графіків відключень світла в Україні можливе за умов низького споживання та активної сонячної генерації, вказав експерт.

Графіки відключень світла скасують - експерт назвав місяці / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Графіки відключення світла можуть скасувати на певний час

Для повного скасування графіків і відновлення енергосистеми потрібно від 3 до 7 років

Графіки погодинних відключень світла для населення можуть стати комфортнішими після того, як покращаться погодні умови та почнеться очікуване потепління. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

"Звичайно, існує ідеальний сценарій, за якого протягом певного часу графіків може взагалі не бути", - вказав він. відео дня

Експерт пояснив, що скасувати графіки можуть, зокрема у квітні–травні, коли споживання електроенергії найменше і активно працює сонячна генерація.

Харченко зауважив, що навіть якщо обмеження тимчасово скасують, у період літнього піку в липні–серпні, а також під час наступного опалювального сезону графіки відключень знову доведеться запроваджувати.

За його словами, уникнути цього майже нереально.

Відповідаючи на запитання про те, як довго країна загалом житиме з такими обмеженнями, він підкреслив, що все визначатиметься швидкістю та якістю відновлення енергосистеми.

"Орієнтовно — від трьох до семи років", - резюмував він.

Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Коли ситуація зі світлом покращиться - прогноз

Як писав Главред, в Україні поступово стабілізується ситуація в енергосистемі на тлі підвищення температури повітря. Про це повідомив голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

За його словами, найближчим часом можливе суттєве пом’якшення графіків відключень електроенергії, однак ситуація залишається залежною від непередбачуваних факторів, зокрема ризику нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі, які можуть знову вплинути на стан енергосистеми.

"Відповідно до цього можу сказати, що наприкінці березня, у квітні в нас активно запрацює сонячна генерація. Вона покриватиме більшість нашого дефіциту, і будуть м'якші графіки, якщо не буде обстрілів", - пояснив він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, уряд України переглядає перелік об’єктів критичної інфраструктури, щоб спрямувати більше електроенергії для потреб населення. Через сильні морози найближчі дні, зокрема вівторок і середа, залишаються складними з точки зору енергопостачання, хоча вдень ситуацію частково стабілізує робота сонячної генерації, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

У ніч на 10 лютого російські окупаційні війська знову завдали удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області, внаслідок чого зафіксовано значні руйнування, зазначили в компанії ДТЕК Одеса.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що українська енергосистема поступово виходить із важкого періоду, однак це покращення може бути тимчасовим.

Про персону: Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

