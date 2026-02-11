Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Коли скасують графіки відключень світла - названо "ідеальний сценарій"

Юрій Берендій
11 лютого 2026, 17:56
295
Тимчасове скасування графіків відключень світла в Україні можливе за умов низького споживання та активної сонячної генерації, вказав експерт.
Коли скасують графіки відключень світла - названо 'ідеальний сценарій'
Графіки відключень світла скасують - експерт назвав місяці / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Графіки відключення світла можуть скасувати на певний час
  • Для повного скасування графіків і відновлення енергосистеми потрібно від 3 до 7 років

Графіки погодинних відключень світла для населення можуть стати комфортнішими після того, як покращаться погодні умови та почнеться очікуване потепління. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

"Звичайно, існує ідеальний сценарій, за якого протягом певного часу графіків може взагалі не бути", - вказав він.

відео дня

Експерт пояснив, що скасувати графіки можуть, зокрема у квітні–травні, коли споживання електроенергії найменше і активно працює сонячна генерація.

Харченко зауважив, що навіть якщо обмеження тимчасово скасують, у період літнього піку в липні–серпні, а також під час наступного опалювального сезону графіки відключень знову доведеться запроваджувати.

За його словами, уникнути цього майже нереально.

Відповідаючи на запитання про те, як довго країна загалом житиме з такими обмеженнями, він підкреслив, що все визначатиметься швидкістю та якістю відновлення енергосистеми.

"Орієнтовно — від трьох до семи років", - резюмував він.

Коли скасують графіки відключень світла - названо 'ідеальний сценарій'
Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Коли ситуація зі світлом покращиться - прогноз

Як писав Главред, в Україні поступово стабілізується ситуація в енергосистемі на тлі підвищення температури повітря. Про це повідомив голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

За його словами, найближчим часом можливе суттєве пом’якшення графіків відключень електроенергії, однак ситуація залишається залежною від непередбачуваних факторів, зокрема ризику нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі, які можуть знову вплинути на стан енергосистеми.

"Відповідно до цього можу сказати, що наприкінці березня, у квітні в нас активно запрацює сонячна генерація. Вона покриватиме більшість нашого дефіциту, і будуть м'якші графіки, якщо не буде обстрілів", - пояснив він.

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, уряд України переглядає перелік об’єктів критичної інфраструктури, щоб спрямувати більше електроенергії для потреб населення. Через сильні морози найближчі дні, зокрема вівторок і середа, залишаються складними з точки зору енергопостачання, хоча вдень ситуацію частково стабілізує робота сонячної генерації, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

У ніч на 10 лютого російські окупаційні війська знову завдали удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області, внаслідок чого зафіксовано значні руйнування, зазначили в компанії ДТЕК Одеса.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що українська енергосистема поступово виходить із важкого періоду, однак це покращення може бути тимчасовим.

Інші новини:

Про персону: Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

відключення енергетика відключення світла Олександр Харченко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Коли скасують графіки відключень світла - названо "ідеальний сценарій"

Коли скасують графіки відключень світла - названо "ідеальний сценарій"

17:56Енергетика
Паузи не буде: експерт назвав, куди РФ готується перекинути 150-тисячний кулак

Паузи не буде: експерт назвав, куди РФ готується перекинути 150-тисячний кулак

17:55Фронт
Війна закінчиться в найближчі місяці, але є умова — що вирішили на переговорах в ОАЕ

Війна закінчиться в найближчі місяці, але є умова — що вирішили на переговорах в ОАЕ

16:44Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 11 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 12 лютого: Ракам - радісні новини, Дівам - подорож

Гороскоп на завтра 12 лютого: Ракам - радісні новини, Дівам - подорож

"Закрита інформація": в Раді розкрили плани РФ на Україну та терміни закінчення війни

"Закрита інформація": в Раді розкрили плани РФ на Україну та терміни закінчення війни

РФ може захопити три важливі міста в найближчі місяці - NYT

РФ може захопити три важливі міста в найближчі місяці - NYT

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 лютого (оновлюється)

Останні новини

19:31

"Огидно": Настя Каменських потрапила в новий скандал через свій вчинок

19:29

Ситуація із світлом для чотирьох міст найскладніша - в чому проблема

19:18

Слегла: Ада Роговцева розповіла про проблеми зі здоров'ям

19:14

Україна і РФ не підпишуть договір про мир: несподіваний прогноз завершення війни

19:13

Пухкі і рум'яні оладки без молока і яєць: найкращий рецепт

Україні доведеться жити з графіками відключень від 3 до 7 років - ХарченкоУкраїні доведеться жити з графіками відключень від 3 до 7 років - Харченко
19:10

Чому РФ провалить цифрову диктатуруПогляд

18:50

"Дедлайн" Трампа: названо точні терміни завершення війни в Україні

18:47

Мороз поступово відступає: якою буде погода у Дніпрі наприкінці тижня

18:30

Підняття тарифів на світло та тепло в Україні - в РНБО попередили українців

Реклама
18:21

Легкі макіяжі до Дня закоханих: 3 ідеї для побачення та тематичної фотосесіїВідео

18:17

"Сам викликав швидку": відомий український співак потрапив до лікарні з інфарктом

18:12

Ціни суттєво знизилися: в Україні подешевшав популярний вид м'яса

18:03

"Золота ера" добігає кінця: чому Винниківська тютюнова фабрика Козловського шукає інвестора

18:00

"Наша мета – запустити завод і повернути трудовий колектив": Горбуненко пояснив мотивацію АГТ до приватизації ОПЗ

17:56

Коли скасують графіки відключень світла - названо "ідеальний сценарій"

17:55

Паузи не буде: експерт назвав, куди РФ готується перекинути 150-тисячний кулак

17:45

Один трюк у будинку розганяє тепло за лічені хвилини: радіатори "кочегарять" на максимумВідео

17:14

На Полтавщину повертається довгоочікуване тепло: синоптики назвали дату

17:00

Найкращі парфуми на весну/літо-2026: ексклюзивне парфумерне "пророцтво"

16:52

Прем’єра 4 сезону "Ромео і Джульєтта з Черкас": з 9 березня ТЕТ повертає на екрани найгаласливішу родину країниВідео

Реклама
16:44

Війна закінчиться в найближчі місяці, але є умова — що вирішили на переговорах в ОАЕ

16:41

Курс валют 12 лютого різко зміниться: нові прогнози від НБУ

16:38

Китайський гороскоп на завтра 12 лютого: Драконам - самотність, Коням - страх

16:36

Українців закликали запастися водою: названо дату обстрілу

16:35

Як правильно сказати "рукавички": філолог здивувала несподіваною відповіддю

16:32

Що буде з цінами на продукти: українців попередили про нюанс через обстріли

16:20

Хто зробив з Путіна монстра і чому світу не буде після його смерті - командирВідео

16:07

"Віддати медаль росіянам": Різатдінова зробила заяву про скандал на Олімпіаді-2026

16:06

ЗСУ вперше збили рідкісний ворожий дрон зі штучним інтелектом: чим він небезпечний

15:48

"Закрита інформація": в Раді розкрили плани РФ на Україну та терміни закінчення війни

15:44

"Імла" повертається: в Голлівуді знімуть нову екранізацію книги Стівена Кінга

15:18

Старт у стрімінгу: обладнання для початківців і професіоналів, які хочуть почати трансляції новини компанії

15:17

Завжди будуть свіжі: як ніколи не помилятися з вибором яєць в магазині

15:11

"Від коханого": Мозгова похвалилася оригінальним подарунком від Аксельрода

15:05

"Вирвалося": Руслана пояснила свою агітацію під час нацвідбору за Lelѐka

14:49

Як розпізнати небезпечну прив’язаність у стосунках: 5 тривожних сигналів

14:46

Полетіли Кинджали: РФ запустила ракети, по всій країні тривога

14:23

Найдовша змія в історії: у Книзі рекордів Гіннеса показали дикого гіганта

14:20

Гороскоп Таро на завтра, 12 лютого: Скорпіону - гармонія, Леву - шлях вперед

14:13

"Справедливі правила гри": ВРУ схвалила відстрочку для контрактників 18-24 років

Реклама
14:12

Чому не можна ставити дзеркало навпроти ліжка - що кажуть прикмети

13:58

Підживлення дерев і кущів: чому досвідчені садівники роблять це саме взимку

13:51

Позбулася "милиць": актриса Тишкевич розповіла про важливе рішення

13:44

"Сім'я патріотів": загиблий у Богодухові батько був демобілізованим бійцем із ампутацієюФото

13:38

Собаку після чотирьох повернень забрали з притулку: реакція тварини розчулила

13:24

"Я не розбираюся": переможниця Нацвідбору не вибирала пісню на конкурсВідео

13:11

Статуя Діви Марії ожила на очах у натовпу: паломники зняли все на відео

12:50

НАБУ не має повертати державі ніякі корупційні кошти, – Кривонос шокував заявою

12:50

Коли Київ повернеться до комфортних графіків відключень: експерт назвав термін

12:48

Путіністка Дана Борисова поклала свою дочку в психіатричну лікарню

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти