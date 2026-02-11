"Щоб дівчата не сподівалися": Максим Галкін показав квітучу Пугачову

Коротко:
Російський комік Максим Галкін, який публічно засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну, не втомлюється радувати своїх фоловерів красивими фото.
Цього разу, однак, він вирішив показати не тільки свій накачаний торс, але і дружину - Аллу Пугачову. На фото, які гуморист виклав на своїй сторінці в Instagram, пара виглядала дуже свіжо і по-весняному яскраво. Макс також залишив позначку - побачення відбулося в Лімасолі.
На фото - Пугачова з'явилася з розпущеним волоссям і обідком. Вона одягла м'який рожевий светр, який відмінно пасував співачці. Пугачова також мала легкий макіяж - злегка підфарбовані очі, легкі рум'яна і трохи яскравіші за натуральні губи.
Макс же був одягнений в худі з капюшоном і світлу куртку.
Чи варто говорити, що підписники залишилися в захваті від свіжого фото парочки. Більш того, вони навіть стали жартувати, адже раніше Макс викладав себе одного, чим сильно розбурхував свою жіночу аудиторію.
Про особу: Максим Галкін
Максим Олександрович Галкін — російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом з дружиною і дітьми виїхав з РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".
