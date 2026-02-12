Рус
МОК сказав "ні" ще одному шолому українського спортсмена: яка причина цього разу

Руслан Іваненко
12 лютого 2026, 01:08
12
МОК заблокував використання шолому Гандея через напис, який розцінили як політичне гасло.
Зимние Олимпийские игры, Италия
Спортсмен переконує, що напис не має політичного змісту / колаж: Главред, фото: вікіпедія, instagram.com/olympic_team_ukraine

Коротко:

  • МОК заборонив шолом українського шортрекіста на Олімпіаді-2026
  • Раніше обмеження отримали шолом Гераскевича та екіпірування Коцар
  • Причина – напис на шоломі сприйняли як політичне гасло

Третьому українському спортсмену на Олімпіаді-2026 заборонили використовувати особистий шолом. Цього разу претензію отримав шортрекіст Олег Гандей.

Після заборони "шолому пам’яті" скелетоніста Гераскевича та екіпірування фристайлістки Коцар, міжнародний союз ковзанярів відмовив у використанні шолому українського шорттрекіста.

відео дня

Олег Гандей розповів "Суспільному", що на його шоломі був напис української письменниці Ліни Костенко:

"Там де героїзм, там немає остаточної поразки". – Заборонили, сказали, що це політичне гасло, що це про війну, це не можна. Я їм переклав слово у слово – ні, це політичне гасло. Це просто мотиваційні слова для мене, для моєї команди та країни. Чому ні? Не можна, це політично і це пропаганда".

Спортсмену повідомили про заборону шолому за декілька днів до початку Олімпіади. Через політичне гасло на екіпіруванні Гандею доведеться змінити шолом для виступів на міжнародних стартах.

МОК сказав
Зимові Олімпійські ігри – 2026 / Інфографіка: Главред

Олімпіада-2026 - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що з 6 по 22 лютого в Італії відбудуться XXV зимові Олімпійські ігри, які прийматимуть Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. У змаганнях візьмуть участь майже три тисячі спортсменів, які розіграють 116 комплектів медалей.

також скелетоніст Владислав Гераскевич представляє Україну на Олімпійських іграх. Напередодні змагань він розповів в Instagram, що планує виступати в шоломі, на якому намальована частина спортсменів, які були вбиті під час війни країною-агресоркою Росією та окупантами.

Крім того, в Італії тривають зимові Олімпійські ігри. Україну на головних змаганнях чотириріччя представляють 46 спортсменів у 11 видах спорту. Особлива увага прикута до фристайлу – саме в цьому виді на останніх двох Іграх український Олександр Абраменко здобував нагороди.

Читайте також:

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини спорту Зимові Олімпійські ігри - 2026
© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO.

