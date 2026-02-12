МОК сказав "ні" ще одному шолому українського спортсмена: яка причина цього разу

МОК заблокував використання шолому Гандея через напис, який розцінили як політичне гасло.

Спортсмен переконує, що напис не має політичного змісту / колаж: Главред, фото: вікіпедія, instagram.com/olympic_team_ukraine

Коротко:

МОК заборонив шолом українського шортрекіста на Олімпіаді-2026

Раніше обмеження отримали шолом Гераскевича та екіпірування Коцар

Причина – напис на шоломі сприйняли як політичне гасло

Третьому українському спортсмену на Олімпіаді-2026 заборонили використовувати особистий шолом. Цього разу претензію отримав шортрекіст Олег Гандей.

Після заборони "шолому пам’яті" скелетоніста Гераскевича та екіпірування фристайлістки Коцар, міжнародний союз ковзанярів відмовив у використанні шолому українського шорттрекіста.

Олег Гандей розповів "Суспільному", що на його шоломі був напис української письменниці Ліни Костенко:

"Там де героїзм, там немає остаточної поразки". – Заборонили, сказали, що це політичне гасло, що це про війну, це не можна. Я їм переклав слово у слово – ні, це політичне гасло. Це просто мотиваційні слова для мене, для моєї команди та країни. Чому ні? Не можна, це політично і це пропаганда".

Спортсмену повідомили про заборону шолому за декілька днів до початку Олімпіади. Через політичне гасло на екіпіруванні Гандею доведеться змінити шолом для виступів на міжнародних стартах.

Зимові Олімпійські ігри – 2026 / Інфографіка: Главред

Олімпіада-2026 - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що з 6 по 22 лютого в Італії відбудуться XXV зимові Олімпійські ігри, які прийматимуть Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. У змаганнях візьмуть участь майже три тисячі спортсменів, які розіграють 116 комплектів медалей.

також скелетоніст Владислав Гераскевич представляє Україну на Олімпійських іграх. Напередодні змагань він розповів в Instagram, що планує виступати в шоломі, на якому намальована частина спортсменів, які були вбиті під час війни країною-агресоркою Росією та окупантами.

Крім того, в Італії тривають зимові Олімпійські ігри. Україну на головних змаганнях чотириріччя представляють 46 спортсменів у 11 видах спорту. Особлива увага прикута до фристайлу – саме в цьому виді на останніх двох Іграх український Олександр Абраменко здобував нагороди.

