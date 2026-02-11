Слегла: Ада Роговцева розповіла про проблеми зі здоров'ям

Легендарна актриса розповіла про те, як важко їй дається ця зима.

Ада Роговцева повідомила про проблеми зі здоров'ям/ колаж: Главред, фото: instagram, Ада Роговцева

Легендарна українська актриса театру і кіно Ада Роговцева написала довгий пост, в якому згадала свого померлого сина Костю, а також поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.

За словами актриси, вона важко хворіла цієї холодної зими, коли терористична Росія планомірно намагається знищити енергетику України. Про це актриса написала в Instagram.

"Довга важка темна зима. Весь січень і лютий я прохворіла. Спочатку один вірус. Начебто вискочила, зіграла три вистави. І знову злягла з високою температурою. Дуже прикро, тому що в п'яти містах переносили вистави. Одужую потроху", - написала Роговцева.

Ада Роговцева поскаржилася на здоров'я / Скріншот Instagram/ada_rogovtseva

Крім того, українська актриса згадала свого сина. Як відомо, молодого чоловіка не стало 14 років тому. Він помер від онкологічного захворювання.

"Сьогодні 11 лютого. У цей день для мене завжди починалася весна - день народження сина. Чотирнадцять років я не вітаю мого Костика, а згадую. Чотирнадцять років живу без нього, - і все ж і з ним щосекунди. Любов не проходить. Любов не йде з серця, а ніби глибше і глибше проростає в саму істоту. Люблю тебе, синку. Зустрічаю в твій день свою чергову весну без тебе", - ділиться своїм болем вона.

Легендарна Ада Роговцева поділилася старим фото / Фото Facebook/adarogovtseva

Ада Роговцева також попросила згадати її сина. "Згадайте сьогодні Костю, хто пам'ятає. Його жарт. Або вірш. Або спів. Згадайте разом зі мною", - додала актриса.

Хто така Ада Роговцева Ада Роговцева - українська актриса театру і кіно. Герой України (2007), народна артистка СРСР (1978), лауреат Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка (1981), Державної премії України імені О. П. Довженка (2017). Як пише Вікіпедія, артистка має впевнену проукраїнську позицію. У 2014 році після анексії Криму Російською Федерацією, не визнаною більшою частиною міжнародного співтовариства[, і початку війни на Донбасі, вона назвала Росію державою-агресором. Неодноразово відвідувала з виступами передову ЗСУ на Донбасі в зоні проведення антитерористичної операції об'єднаних сил.

