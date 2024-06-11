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Удари по суднах РФ в Азовському морі: у ВМС зробили несподівану заяву

Олексій Тесля
11 червня 2024, 11:08
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Дмитро Плетенчук не виключив, що росіяни могли випробовувати морські дрони.
Російські кораблі, ракета, Дмитро Плетенчук
Дмитро Плетенчук прокоментував удари по окупантах в Азовському морі / Міноборони РФ, Facebook Плетенчук

Спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук прокоментував удар по баржі та буксиру російських окупантів в Азовському морі.

Як підкреслив він в ефірі телемарафону, не можна виключати, що удар по суднах могли завдати самі окупанти.

"Зараз із позиції ВМС можу такий девіз сказати: "Це не ми". Поки що нам невідомо про застосування з нашого боку. Нічого такого не відбувалося. Тому прокоментувати це я не можу. У мене поки що немає подібної інформації", - сказав представник ВМС.

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Водночас співрозмовник не виключив, що росіяни могли випробовувати морські дрони, "якими вони хизуються, що вони в них є і вони обов'язково їх застосовуватимуть".

"Знаєте, у них взагалі friendly fire - це нормальна практика. Минулого разу так само Північний флот проводив навчання і вони ракетою знищили рибальський траулер. І це в них цілком прийнятно в принципі. Тому я допускаю можливість, що це був подібний інцидент", - додав Плетенчук.

Удари по суднах РФ в Азовському морі

Раніше повідомлялося, що в Таганрозькій затоці Азовського моря безпілотники атакували російський буксир і баржу країни-агресора.

У повідомленні наголошується, що атака на буксир "Інженер Смирнов" і баржу "Секція-179" увечері 8 червня.

Що відомо про Дмитра Плетенчука?

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

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Раніше було названо жирну ціль Чорноморського флоту для знищення. Збройні сили України насамперед зацікавлені у знищенні носіїв крилатих ракет Чорноморського флоту, розповів в ефірі телемарафону спікер ВМС Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, Сили оборони потопили або вивели з ладу третину всіх російських військових кораблів у Чорному морі. Це завдало серйозного удару по військовому потенціалу Росії, зазначив спікер ВМСУ Дмитро Плетенчук.

Голова СБУ Василь Малюк, зі свого боку, прогнозує проведення нових спецоперацій, які завдадуть ще більшої шкоди ворогу - як на суші, так і в морі.

Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога

Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ.

У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи.

У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря.

Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

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