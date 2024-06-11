Удари по суднах РФ в Азовському морі: у ВМС зробили несподівану заяву

Дмитро Плетенчук не виключив, що росіяни могли випробовувати морські дрони.

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Дмитро Плетенчук прокоментував удари по окупантах в Азовському морі / Міноборони РФ, Facebook Плетенчук

Спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук прокоментував удар по баржі та буксиру російських окупантів в Азовському морі.

Як підкреслив він в ефірі телемарафону, не можна виключати, що удар по суднах могли завдати самі окупанти.

"Зараз із позиції ВМС можу такий девіз сказати: "Це не ми". Поки що нам невідомо про застосування з нашого боку. Нічого такого не відбувалося. Тому прокоментувати це я не можу. У мене поки що немає подібної інформації", - сказав представник ВМС.

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Водночас співрозмовник не виключив, що росіяни могли випробовувати морські дрони, "якими вони хизуються, що вони в них є і вони обов'язково їх застосовуватимуть".

"Знаєте, у них взагалі friendly fire - це нормальна практика. Минулого разу так само Північний флот проводив навчання і вони ракетою знищили рибальський траулер. І це в них цілком прийнятно в принципі. Тому я допускаю можливість, що це був подібний інцидент", - додав Плетенчук.

Удари по суднах РФ в Азовському морі

Раніше повідомлялося, що в Таганрозькій затоці Азовського моря безпілотники атакували російський буксир і баржу країни-агресора.

У повідомленні наголошується, що атака на буксир "Інженер Смирнов" і баржу "Секція-179" увечері 8 червня.

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

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