Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Орбан може очолити ООН: США домовляються про підтримку з РФ та Китаєм - ЗМІ

Марія Николишин
26 жовтня 2026, 08:18
google news Підпишіться
на нас в Google
Американська сторона сама запропонувала колишньому прем'єру Угорщини піти на вибори та вже підрахувала голоси в Раді Безпеки.
Орбан може очолити ООН: США домовляються про підтримку з РФ та Китаєм - ЗМІ
США висувають Орбана на посаду генсека ООН / колаж: Главред, фото: facebook.com/orbanviktor, whitehouse.gov, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • США пропонують Орбана на посаду генсека ООН
  • Росія та Китай готові підтримати цю кандидатуру
  • Орбан може розраховувати на 10 голосів із 15 у Радбезі

Адміністрація Дональда Трампа просуває колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, відомого проросійськими поглядами, на посаду генерального секретаря ООН. Ініціатива висунення виходила саме від американської сторони, а за підсумками попередніх консультацій із Вашингтоном Росія та Китай готові зробити Орбана спільним кандидатом. Про це пише The Wall Street Journal.

Представник Держдепартаменту визнав, що на перший погляд ідея виглядає абсурдно. Водночас у відомстві вже оцінили розклад сил: Орбан нібито може гарантовано розраховувати на вісім голосів у Раді Безпеки, а загалом - на підтримку 10 із 15 її членів.

відео дня

Співрозмовники видання вважають, що такої коаліції постійних членів Радбезу зазвичай достатньо для успіху.

"Якщо США, Росія та Китай виступають єдиним фронтом у Раді Безпеки ООН, вони, як правило, домагаються свого", - зазначають джерела WSJ.

Невідомо, чи наважаться Велика Британія та Франція заблокувати кандидатуру: обидві країни традиційно вкрай обережно вдаються до права вето.

Видання додає, що Трамп підтримував Орбана на парламентських виборах в Угорщині у квітні, а віцепрезидент Джей Ді Венс долучався до його кампанії.

Очікується, що обидва знову стануть на бік угорського політика, однак, за даними обізнаного джерела, офіційне оголошення відклали до завершення проміжних виборів у США.

Крім того, у Вашингтоні кандидатуру Орбана розглядають і крізь ідеологічну призму.

"Ідеальний кандидат-консерватор у дусі MAGA", - так охарактеризував Орбана американський чиновник.

За даними видання, американські представники самі вийшли на угорського політика, аби з'ясувати, чи цікавить його робота в ООН. Інтерес Орбан виявив, проте дав зрозуміти, що балотуватиметься лише за умови впевненості в перемозі.

Як зазначив представник іншої країни, серед решти претендентів на посаду генерального секретаря переважають "секретарі" - люди з досвідом роботи в міжнародних бюрократичних структурах або у сфері закулісної дипломатії. Орбан же - це "генерал".

"Найкраще, що можна сказати про ідею висунення Орбана, - це те, що вона зірве маски: ООН отримає лідера, який відповідатиме тому низькому рівню, до якого вже опустилася сама організація", - йдеться в матеріалі WSJ.

Орбан може очолити ООН: США домовляються про підтримку з РФ та Китаєм - ЗМІ
ООН / Інфографіка: Главред

Віктор Орбан - останні новини

Як повідомляв Главред, армія РФ, ймовірно, продовжуватиме завдавати ударів по Закарпаттю, де проживає більшість етнічних угорців України. Причина в тому, що друг російського диктатора Путіна Віктор Орбан, який називав себе захисником регіону перед Кремлем, більше не є прем'єр-міністром Угорщини.

12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Віктор Орбан підтвердив поразку своєї політичної сили. Водночас політик наголосив, що його партія "Фідес" продовжить працювати в інтересах країни та її громадян.

7 квітня, під час мітингу в Будапешті віцепрезидент США Джей Ді Венс, який прибув підтримати Віктора Орбана, просто зі сцени зідзвонився з Дональдом Трампом. Президент США публічно "зізнався в любові" угорському прем’єру.

Читайте також:

Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
ООН Дональд Трамп Віктор Орбан
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Воєнний стан і мобілізацію продовжать: Зеленський вніс законопроєкти

Воєнний стан і мобілізацію продовжать: Зеленський вніс законопроєкти

09:35Україна
Росіяни просунулася одразу на кількох ділянках фронту: де ворог має успіхи

Росіяни просунулася одразу на кількох ділянках фронту: де ворог має успіхи

09:23Фронт
Контратаки ЗСУ б’ють по планах Кремля: в ISW вказали на вразливе місце РФ

Контратаки ЗСУ б’ють по планах Кремля: в ISW вказали на вразливе місце РФ

09:16Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Несподівано помер 46-річний Галустян: у соцмережах з’явився некролог

Несподівано помер 46-річний Галустян: у соцмережах з’явився некролог

Навіщо щопонеділка заливати засіб для миття посуду у злив на кухні

Навіщо щопонеділка заливати засіб для миття посуду у злив на кухні

Ціни на бензин і дизельне паливо стрімко зростуть: експерт попередив про новий фактор

Ціни на бензин і дизельне паливо стрімко зростуть: експерт попередив про новий фактор

Тест на IQ: потрібно знайти п'ять жолудів серед тварин за 60 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти п'ять жолудів серед тварин за 60 секунд

Китайський гороскоп на завтра, 26 жовтня: Коням - важливий крок, Кроликам - принципи

Китайський гороскоп на завтра, 26 жовтня: Коням - важливий крок, Кроликам - принципи

Останні новини

09:35

Воєнний стан і мобілізацію продовжать: Зеленський вніс законопроєкти

09:23

Росіяни просунулася одразу на кількох ділянках фронту: де ворог має успіхи

09:16

Контратаки ЗСУ б’ють по планах Кремля: в ISW вказали на вразливе місце РФ

08:31

Дрони вдарили по Воронежу: біля великого ТЦ спалахнула пожежа, атаковано важливий містВідео

08:18

Орбан може очолити ООН: США домовляються про підтримку з РФ та Китаєм - ЗМІ

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
07:48

Меланія Трамп не врятує Україну: Портников про трагедію окупованих ОлешківПогляд

07:12

Путін хоче використати переговори щодо України для послаблення НАТО: що вимагає Кремль

06:24

У Запоріжжі після нічної атаки РФ спалахнула пожежа: є руйнування та поранені

05:31

Водіїв закликають брати з собою в авто засіб для миття посуду: у чому причина

Реклама
04:27

Гороскоп на завтра, 27 жовтня: Овнам - позитив, Водоліям - прибуток

03:57

Чи можна чіпляти магніти на холодильник: експерти пояснили, коли це шкодить

02:18

Секрет хрустких свинячих відбивних: чим замінити борошно та сухарі

25 жовтня, неділя
23:17

Навколо резиденції Путіна на Валдаї панічно посилюють ППО - ЗМІ

22:03

Путін погодився на переговори, але є нюанс: Зеленський сказав, що насторожує

21:56

Шанс на свою гру: Тишкевич про те, як Україні змінити формат переговорівПогляд

21:55

Навіщо щопонеділка заливати засіб для миття посуду у злив на кухні

21:12

"Усі воєначальники щасливі": Зеленський заявив про проривні домовленості з США

21:03

Україна не погодиться на нейтралітет, але готова до перемир'я - заява Зеленського

21:02

Вагітна Тишкевич показала романтичні кадри з лісу та розповіла про труднощі

20:29

Маск цинічно закликав виявити співчуття до окупантів: що стоїть за його заявами

Реклама
20:27

Тест на IQ: потрібно знайти п'ять жолудів серед тварин за 60 секунд

20:01

Українці тимчасово будуть без світла: які обмеження запровадять 26 жовтня

19:49

Як впливає день тижня, в який народилася дитина, на її характер

19:23

Перші морози настануть уже в листопаді: якою буде погода до кінця осені

19:19

Камалія з'явилася на романтичному фото зі своїм чоловіком і написала про кохання

18:58

Як відмити пластикове підвіконня від плісняви та жовтизни - ефективний лайфхак

18:57

Віск і бруд зникнуть без сліду: як легко очистити гранітний пам’ятник

18:22

"Путіну не можна довіряти": в США заявили про підготовку нового кроку задля миру

18:16

Путін назвав санкції проти Росії "дурістю" і заговорив про друзів у Європі

18:14

Пил усередині батарей: як очистити радіатори за кілька хвилин

18:02

Сестра Єфросініної показала побиту дочку: онуку Ющенка

17:52

Як дати "друге життя" старим чашкам - у що переробити посуд з сервізу

17:34

Місячний календар на 26 жовтня – 1 листопада: дні удачі та небезпеки

17:18

Навіщо лавровий лист кладуть біля борошна та круп: чи відлякує він міль

17:16

Дизель продовжує дорожчати: чи може Україна пригальмувати зростання цін

17:12

Кущі будуть всипані великими ягодами: як омолодити стару смородину восени

16:59

Несподівано помер 46-річний Галустян: у соцмережах з’явився некролог

16:48

Як заквасити капусту, щоб була хрусткою: 5 важливих секретів

16:33

Ситна вечеря за 20 хвилин: рецепт дуже смачного салату "Печінковий"

16:31

Пеларгонія переживе зиму без горщика: як зберегти квітку в паперовому пакеті

Реклама
16:30

РФ готує масований обстріл України: які міста та об’єкти під загрозою

16:17

Що зробити з порожніми грядками восени: простий спосіб захистити ґрунт

16:06

Аномальне тепло повертається в Україну: синоптик назвав дати зміни погоди

15:55

Любовний гороскоп 26 жовтня – 1 листопада: Овнам — час, Скорпіонам — довіра

15:40

Цвілі на швах і герметику не буде: експерти назвали простий спосібВідео

15:36

Кущі хризантем переживуть навіть холодну зиму: що потрібно зробити восени

15:35

Для чого в прищіпці два отвори: мало хто використовує їх правильно

15:31

Путіну шукають "еліксир безсмертя" за 18 млрд рублів: Максакова висміяла плани РФВідео

14:35

Конденсат на вікнах зникне: експерти назвали простий спосіб, який займає 5 хвилин

13:41

Крилаті ракети атакували завод РФ, який виробляє батареї для "Іскандерів" і "Кинджалів"

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти