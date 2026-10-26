Орбан може очолити ООН: США домовляються про підтримку з РФ та Китаєм - ЗМІ

Американська сторона сама запропонувала колишньому прем'єру Угорщини піти на вибори та вже підрахувала голоси в Раді Безпеки.

https://glavred.net/world/orban-mozhet-vozglavit-oon-ssha-dogovarivayutsya-o-podderzhke-s-rf-i-kitaem-smi-10807034.html Посилання скопійоване

США висувають Орбана на посаду генсека ООН / колаж: Главред, фото: facebook.com/orbanviktor, whitehouse.gov, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

США пропонують Орбана на посаду генсека ООН

Росія та Китай готові підтримати цю кандидатуру

Орбан може розраховувати на 10 голосів із 15 у Радбезі

Адміністрація Дональда Трампа просуває колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, відомого проросійськими поглядами, на посаду генерального секретаря ООН. Ініціатива висунення виходила саме від американської сторони, а за підсумками попередніх консультацій із Вашингтоном Росія та Китай готові зробити Орбана спільним кандидатом. Про це пише The Wall Street Journal.

Представник Держдепартаменту визнав, що на перший погляд ідея виглядає абсурдно. Водночас у відомстві вже оцінили розклад сил: Орбан нібито може гарантовано розраховувати на вісім голосів у Раді Безпеки, а загалом - на підтримку 10 із 15 її членів.

відео дня

Співрозмовники видання вважають, що такої коаліції постійних членів Радбезу зазвичай достатньо для успіху.

"Якщо США, Росія та Китай виступають єдиним фронтом у Раді Безпеки ООН, вони, як правило, домагаються свого", - зазначають джерела WSJ.

Невідомо, чи наважаться Велика Британія та Франція заблокувати кандидатуру: обидві країни традиційно вкрай обережно вдаються до права вето.

Видання додає, що Трамп підтримував Орбана на парламентських виборах в Угорщині у квітні, а віцепрезидент Джей Ді Венс долучався до його кампанії.

Очікується, що обидва знову стануть на бік угорського політика, однак, за даними обізнаного джерела, офіційне оголошення відклали до завершення проміжних виборів у США.

Крім того, у Вашингтоні кандидатуру Орбана розглядають і крізь ідеологічну призму.

"Ідеальний кандидат-консерватор у дусі MAGA", - так охарактеризував Орбана американський чиновник.

За даними видання, американські представники самі вийшли на угорського політика, аби з'ясувати, чи цікавить його робота в ООН. Інтерес Орбан виявив, проте дав зрозуміти, що балотуватиметься лише за умови впевненості в перемозі.

Як зазначив представник іншої країни, серед решти претендентів на посаду генерального секретаря переважають "секретарі" - люди з досвідом роботи в міжнародних бюрократичних структурах або у сфері закулісної дипломатії. Орбан же - це "генерал".

"Найкраще, що можна сказати про ідею висунення Орбана, - це те, що вона зірве маски: ООН отримає лідера, який відповідатиме тому низькому рівню, до якого вже опустилася сама організація", - йдеться в матеріалі WSJ.

ООН / Інфографіка: Главред

Віктор Орбан - останні новини

Як повідомляв Главред, армія РФ, ймовірно, продовжуватиме завдавати ударів по Закарпаттю, де проживає більшість етнічних угорців України. Причина в тому, що друг російського диктатора Путіна Віктор Орбан, який називав себе захисником регіону перед Кремлем, більше не є прем'єр-міністром Угорщини.

12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Віктор Орбан підтвердив поразку своєї політичної сили. Водночас політик наголосив, що його партія "Фідес" продовжить працювати в інтересах країни та її громадян.

7 квітня, під час мітингу в Будапешті віцепрезидент США Джей Ді Венс, який прибув підтримати Віктора Орбана, просто зі сцени зідзвонився з Дональдом Трампом. Президент США публічно "зізнався в любові" угорському прем’єру.

Читайте також:

Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред