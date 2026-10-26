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У Запоріжжі після нічної атаки РФ спалахнула пожежа: є руйнування та поранені

Дар'я Пшеничник
26 жовтня 2026, 06:24оновлено 26 жовтня, 07:13
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Більш детальні наслідки обстрілу міста ще встановлюють.
У Запоріжжі після нічної атаки РФ спалахнула пожежа: є руйнування та поранені
РФ 26 жовтня вдарила по Запоріжжю / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА

Коротко:

  • Росія вдарила по Запоріжжю в ніч на 26 жовтня
  • Поранено 30-річну жінку та 61-річного чоловіка
  • Пошкоджено житло, авто та комерційну будівлю

відео дня

У ніч проти понеділка, 26 жовтня, російські війська вдарили по Запоріжжю. Двоє людей дістали поранення, пошкоджено приватні будинки, автомобілі та комерційну будівлю, повідомляє Запорізька ОВА.

Серед постраждалих - двоє цивільних різного віку. Дані про них оприлюднив тимчасово виконуючий обов’язки голови обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"Поранено 30-річну жінку та 61-річного чоловіка. Їм надають необхідну допомогу", - зазначив він.

Пожежа та руйнування

Через атаку пошкоджено житловий сектор міста. Під ударом опинилися приватні оселі, припарковані авто та комерційна будівля.

На місці одного з влучань спалахнула пожежа. Повний масштаб наслідків обстрілу наразі встановлюють.

Чому ППО стало складніше відбивати атаки РФ - пояснення експертів

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що туман і хмарність ускладнюють роботу української авіації та окремих засобів ППО під час російських дронових атак. Водночас Росія модернізує ударні безпілотники, намагаючись збільшити їхню швидкість до 750–900 км/год, що може створити додаткові труднощі для української протиповітряної оборони.

Авіаційний експерт Богдан Долінце зазначив, що зараз російські реактивні дрони розвивають швидкість приблизно 450-650 км/год.

"Наступний етап - це швидкісні реактивні ударні платформи зі швидкістю 750, 850, можливо навіть 900 км/год", - підкреслив експерт в ефірі телеканалу Київ24.

Для боротьби з новими загрозами Україні потрібно розробляти швидкісні засоби перехоплення, здатні знищувати модернізовані реактивні дрони. Подальший розвиток російських безпілотників залежатиме, зокрема, від ефективності українських дронів-перехоплювачів.

дрон
Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - новини за темою

Главред писав, що зранку 25 жовтня російські окупаційні війська атакували Полтаву безпілотниками. Внаслідок удару зафіксовано влучання у будівлю торговельного комплексу.

У ніч проти 25 жовтня російські війська атакували Вінницю. Російський безпілотник влучив у житлову п’ятиповерхівку. У будинку сталися руйнування між другим і третім поверхами, повністю знищено чотири квартири, пошкоджено припарковані автомобілі.

Нагадаємо, 24 жовтня російські війська вдарили безпілотником по Синельниковому Дніпропетровської області.

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Про особу: Михайло Семікін

Михайло Олександрович Семікін - тимчасово виконуючий обов’язки голови Запорізької обласної державної адміністрації з 8 вересня 2026 року, заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації (2024–2026). Депутат Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання.

Народився 22 травня 1986 року в Мелітополі Запорізької області. У 2008 році закінчив Мелітопольський державний педагогічний університет за спеціальністю "Педагогіка та методика середньої освіти. Біологія. Практична психологія", отримав кваліфікацію вчителя біології, валеології та основ екології, практичного психолога в навчальних закладах.

У 2009 році за спеціальністю "Управління навчальним закладом" отримав ступінь магістра педагогічної освіти та кваліфікацію керівника навчально-виховного закладу та його підрозділів у Мелітопольському державному педагогічному університеті.

У 2010 році закінчив Таврійський державний агротехнологічний університет за спеціальністю "Економіка підприємства" та здобув кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства.

У 2012 році навчався в аспірантурі Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького.

У 2016 році закінчив Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова та отримав ступінь бакалавра філософії, а також кваліфікацію вчителя філософських дисциплін.

У 2020 році закінчив Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького за спеціальністю "Філологія. Германські мови та літератури (включно з перекладачем), перша - англійська", отримав кваліфікацію викладача англійської мови та світової літератури, перекладача англійської мови.

У 2022 році закінчив Національний університет "Львівська політехніка" та отримав ступінь магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування".

У 2013 році отримав науковий ступінь кандидата філософських наук.

З червня 2016 року по серпень 2019 року – начальник відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області.

З серпня 2019 року по грудень 2022 року – керуючий справами виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області.

З грудня 2022 року по квітень 2024 року – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області.

З 1 травня 2024 року по 7 вересня 2026 року – заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації.

З 8 вересня 2026 року – тимчасово виконуючий обов’язки голови Запорізької обласної державної адміністрації.

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