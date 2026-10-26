"Мені боляче": Alyona Alyona показала живіт після зменшення шлунка

Реперка розповіла про відновлення після баріатричної операції та несподівані проблеми зі здоров’ям.

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Alyona Alyona - операція / колаж: Главред, фото: instagram.com, Alyona Alyona

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Як виглядає живіт Alyona Alyona після зменшення шлунка

Чому артистці знадобиться ще одна операція

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona, яка нещодавно перенесла баріатричну операцію, зв’язалася зі своїми шанувальниками на другий день після хірургічного втручання. Артистка відверто показала в Instagram, як виглядає її живіт після операції.

За словами зірки, їй уже видалили дренаж, проте місця проколів досі викликають сильний біль, особливо під час руху. Незважаючи на дискомфорт, реперка намагається поступово ходити, дотримуючись рекомендацій лікарів щодо відновлення активності.

відео дня

Alyona Alyona - схуднення / скрін з відео

"Сьогодні у мене другий день після операції. Вийняли дренаж, який у мене був. І я вам зараз покажу, які ранки у мене є. Найболючіше, звичайно, ось тут. В принципі, нічого страшного немає. Хочеться бути тим чоловічком, який трясе животиком у TikTok. Мені боляче це робити", - поділилася Alyona Alyona.

На даному етапі раціон виконавиці обмежується виключно водою, яку вона змушена пити невеликими ковтками через соломинку. Очікується, що наступним кроком стане перехід на питний протеїн. Подібний етап відновлення проходила й гумористка Анастасія Ткаченко, яка також перенесла таку операцію.

"Я п’ю воду. Виключно. З соломинки", - розповіла виконавиця.

Alyona Alyona - баріатрична операція / скрін з відео

Крім того, артистка пояснила зміни у своєму голосі. За її словами, це наслідки загального наркозу та використання дихальної трубки. Рентген також показав залишкові ознаки бронхіту після недавньої хвороби.

Однак головними несподіванками стали проблеми зі здоров’ям, про які Alyona Alyona дізналася під час хірургічного втручання. Медики виявили у артистки збільшену печінку з жировими змінами, а також післяопераційну грижу, яка утворилася після попередньої операції з видалення жовчного міхура. Видаляти грижу лікарям доведеться пізніше - після того, як організм виконавиці повністю відновиться після баріатричної операції.

Відео Alyona Alyona дивіться тут.

Alyona Alyona / інфографіка: Главред

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Про персону: Alyona Alyona Alyona Alyona (справжнє ім'я - Олена Олегівна Савраненко) - українська хіп-хоп- та реп-виконавиця. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме разом із Jerry Heil, повідомляє "Вікіпедія".

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