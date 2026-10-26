Росіяни просунулася одразу на кількох ділянках фронту: де ворог має успіхи

Аналітики назвали три населені пункти, де фронт змістився на користь окупантів.

https://glavred.net/front/rossiyane-prodvinulis-srazu-na-neskolkih-uchastkah-fronta-gde-vrag-imeet-uspehi-10807043.html Посилання скопійоване

Загарбники просунулися на Донеччині та Запоріжжі / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скріншот

Коротко:

Окупанти просунулися поблизу Костянтинівки на Донеччині

Ворог також мав успіх біля Воздвижівки на Запоріжжі

На інших ділянках фронту змін не зафіксовано

відео дня

Російські війська за минулу добу просунулися поблизу Костянтинівки в Донецькій області. Ще одну ділянку просування аналітики зафіксували в районі села Воздвижівка Гуляйпільського району Запорізької області, повідомляє DeepState.

Моніторингова група уточнила, у яких саме точках лінія фронту змінилася на користь окупантів.

"Ворог просунувся поблизу Пазено, Калеників та у Різниківці", - заявили у DeepState.

Тиск на Гуляйпільському напрямку

Другим напрямком із негативною динамікою стала Запорізька область. Окупанти посунулися в районі Воздвижівки, що в Гуляйпільському районі. Масштаби цього просування у повідомленні не уточнюються.

Інші ділянки лінії зіткнення за добу залишилися стабільними. За даними аналітиків, ні російські війська, ні Сили оборони там не змінили своїх позицій.

За яких умов РФ може отримати всю Донеччину

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов говорив, що Росія здатна встановити контроль над усією Донеччиною, проте не силою зброї, а внаслідок домовленостей.

Він попередив, що Сили оборони до весни можуть відходити ще швидше, ніж зараз. Причиною стануть перебої з коштами та зброєю, накладені на нестабільність усередині країни.

"За таких умов до весни ми будемо змушені розпочати переговори про припинення вогню й йти на поступки. І тоді до весни Росія може виконати своє завдання щодо повного захоплення Донецької області, однак мова йде не про військове захоплення, а про політичне", - наголосив полковник запасу.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, Сили оборони України провели підземну контрнаступальну операцію "Велес" на Куп’янському напрямку. У результаті операції понад 30 військових РФ потрапили в полон, а втрати противника перевищили 100 осіб.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку осені українські військові звільнили більше території, ніж російські окупанти змогли захопити. За його словами, така тенденція зберігалася й в інші періоди року.

Начальник комунікацій 7-го корпусу ДШВ Володимир Полевий говорив, що російські окупаційні війська намагаються просунутися в напрямку Запоріжжя. Для цього їм потрібно прорвати українську оборону на ділянці фронту Гуляйполе - Запоріжжя, де тримають позиції підрозділи 7-го корпусу Десантно-штурмових військ.

Вас може зацікавити:

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред