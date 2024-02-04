Робота ЧФ РФ сильно ускладнена, російський флот відрізали від запасів 'Калібрів' – ЗСУ

Окупанти змушені ризикувати, заходити в Севастополь, швиденько там завантажуватися і після цього тікати звідти.

https://glavred.net/ukraine/rabota-chf-rf-silno-zatrudnena-rossiyskiy-flot-otrezali-ot-zapasov-kalibrov-vsu-10538819.html Посилання скопійоване

Робота ЧФ РФ сильно ускладнена, російський флот відрізали від запасів "Калібрів"/ коллаж: Главред, фото: міноборони РФ, скрін

Робота Чорноморського флоту країни-агресорки Росії зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників опинився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

Окупантів відрізали від Севастополя, де перебуває їхня основна логістична база. Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Фактично Чорноморський флот в такому стані перебуває досить тривалий час, коли окрім кораблів, які є платформою для крилатих ракет типу "Калібр", застосувати проти України вони нічого не можуть. Але і з цим виникли проблеми. Їх відрізали від Севастополя, де перебуває їхня основна логістична база", – пояснив Плетенчук. відео дня

Він зазначив, що кораблі ЧФ РФ після численних ударів по тимчасово окупованому Криму "втекли" до Новорійська, але там проблема із завантаженням ракет в окупантів досі не вирішена, тому що ракети "Калібр" залишилися в Севастополі.

Плетенчук розповів, що окупанти змушені ризикувати, заходити в Севастополь, швиденько там завантажуватися і після цього тікати звідти.

"Можна констатувати, що робота Чорноморського флоту якщо не паралізована, то сильно ускладнена", – наголосив речник ВМС ЗСУ.

Окупанти намагаються побудувати нову базу

У той же час речник Української добровольчої армії – Південь та голови Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук розповів, що російські окупанти у пришвидшеному темпі намагаються побудувати нову базу для спорядження "Калібрів".

"Вони розуміють, що зараз у них ускладнене застосування цих ракет. Зараз будують на території РФ на Чорноморському узбережжі відповідну базу. Це йде складно, але вони працюють над цим", – зазначив Братчук.

Він додав, що для України зараз головним завданням є не дати російським загарбникам добудувати цю базу. Братчук зазначив, що українські спецпризначенці "точно знають, що з цим робити".

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що у РФ великі втрати на півдні України, бригадний генерал назвав напрямок. Ворог за добу провів 55 бойових зіткнень і здійснив 666 артобстрілів, розповів Олександр Тарнавський.

Також раніше повідомлялося, що РФ пішла в наступ на трьох напрямках. Командир підрозділу 4-ї бригади "Рубіж" Нацгвардії Андрій Отченаш розповів, що країна-агресорка Росія кидає на штурм нові резерви.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли, що росіяни почали масований наступ на сході. Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що російське військово-політичне командування сконцентрувало на Куп'янському напрямку фронту 120 тисяч російських військових, майже 2 тисячі броньованих машин (ББМ) та понад 1 тисячу танків.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.