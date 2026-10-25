'Усі воєначальники щасливі': Зеленський заявив про проривні домовленості з США

Президент зізнався, що одна проблема після зустрічі зі США залишилася невирішеною.

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Україна відновила повноцінну роботу Starlink і доступ до розвідданих США / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, Сухопутні війська

Ключові тези Зеленського:

Україна домоглася відновлення роботи Starlink і Starshield

Україна знову отримує розвідувальні дані США

Невирішеним залишається питання забезпечення України засобами ППО

Україна домоглася відновлення повноцінної роботи супутникових систем Starlink і Starshield, а також обміну розвідувальними даними зі США. Домовленостей вдалося досягти під час переговорів української, американської та європейської делегацій в Осло. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ведучій ТСН.Тиждень Аллі Мазур.

За словами глави держави, переговори були продуктивними, хоча й супроводжувалися емоційною дискусією. Сторонам вдалося врегулювати два важливі для України питання.

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"Це дефіцит ППО, обмеження Старлінку/Старшилду та обмеження обміну розвідданими від Сполучених Штатів Америки. Вдячний американцям, нашій команді за те, що два питання – щодо розвідки і Starlink/Starshield – на сьогодні знято", - розповів Зеленський.

Українська сторона перевірила відновлення роботи супутникових систем у ніч на 25 жовтня. За словами президента, приблизно о 5:20 ранку Starlink і Starshield знову запрацювали без попередніх обмежень.

Starlink / Інфографіка: Главред

Зеленський зазначив, що швидкість руху зросла до 420 км/год. Раніше діяло обмеження на рівні 100 миль на годину - близько 160 км/год.

"Ми маємо правильний результат, ми вийшли з тим, що ми отримали назад те, що нам потрібно. Воєначальники сьогодні вітали один одного, що всі щасливі, що це повернулося", - розповів президент.

Ще одним результатом переговорів стало відновлення повноцінного обміну розвідувальною інформацією зі Сполученими Штатами.

За словами Зеленського, Україна вже три дні отримує розвідувальні дані в повному обсязі. Зокрема, працює система раннього попередження Early Warning, яка допомагає виявляти загрозу російських балістичних ударів по українській території.

Яке питання залишається невирішеним

Водночас переговори в Осло не розв’язали всіх проблем, які виникли у відносинах України зі Сполученими Штатами. За словами Зеленського, потреба України в засобах ППО залишається актуальною.

"У нас залишається питання ППО. Є просування щодо ракет для Patriot, просто вони дуже повільні. Вони повільніші, ніж політ російських ракет. Не можна сказати: "Так, ми вам дамо" – і місяць чи два не давати. Просто так воно не працює", - зазначив президент.

Чому переговори відбулися в Осло

Зеленський пояснив, що Норвегія спільно з Фінляндією раніше пропонували стати додатковим майданчиком для зустрічей української та американської сторін.

"Ми давно говорили про ініціативу Норвегії чи Норвегії з Фінляндією стати ще одним майданчиком для наших зустрічей з американською стороною", - пояснив глава держави.

Хто насправді наказав уповільнити Starlink

Засновник SpaceX Ілон Маск особисто ухвалив рішення обмежити швидкість роботи військової версії супутникового інтернету Starlink, від якого критично залежать Сили оборони України. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців та інших співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

За даними видання, Маск запровадив жорсткі обмеження швидкості передавання даних для українського обладнання. Через це частина українських бойових безпілотників і дронів-перехоплювачів фактично втратила працездатність. Це спричинило занепокоєння в Києві та розгубленість у Вашингтоні.

Ілон Маск / Главред - інфографіка

Деякі джерела стверджують, що Маск діяв самостійно, а Дональд Трамп не давав прямих вказівок обмежувати Україну. Водночас, за інформацією WSJ, перед ухваленням рішення мільярдер консультувався з високопосадовцями Білого дому, зокрема з Трампом. Одним із можливих чинників стало невдоволення у Вашингтоні українськими ударами по російських нафтопереробних заводах, які критикували і президент США, і Маск.

Обмеження Starlink в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп зателефонував Ілону Маску і просив скасувати обмеження швидкості для військової версії Starlink в Україні. Українські дронщики фіксували стабільнішу роботу терміналів після дзвінка Трампа Маску. Покращення зафіксували вже 21 жовтня, але повне відновлення системи ще було не завершене.

Міністр оборони Євген Хмара повідомив, що Starlink і його військова версія Starshield відновили роботу під час руху на високих швидкостях. Він наголосив, що працює понад 400 км/год і що відомство продовжує контролювати систему. Обмеження для військових діяли з 14 жовтня, а перші ознаки відновлення з'явилися 24 жовтня.

Ілон Маск заявив, що обмеження на використання Starlink для українських військових були введені і що певні варіанти застосування системи контролюються окремо. Підприємець також написав у соцмережі X, що відключення терміналів може "негайно обвалити український фронт".

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