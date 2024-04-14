Удар по центру управління військ у Луганську: у ЗСУ натякнули, чим підірвали росіян

Українські пілоти уразили ворожий пункт управління на Луганщині, розповів Ілля Євлаш.

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ЗСУ завдали удару по окупантах у Луганську / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Удар по пункту управління угруповання військ "Центр" російських окупантів у Луганську прокоментував речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш.

Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, українські льотчики демонструють свою майстерність і застосування західних зразків озброєння.

"Ми знаємо, що наші Повітряні сили отримали від наших партнерів ракети SCALP і Storm Shadow, які зараз ефективно застосовуються. Зокрема вчора ви могли бачити одну з блискучих тонких операцій, коли наші пілоти вразили пункт управління на Луганщині", - пояснив речник ЗС.

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За його даними, внаслідок успішної операції ЗСУ було ліквідовано особовий склад і техніку противника.

"Тому нам необхідно більше подібних ракет, зокрема і SCALP, Storm Shadow, Taurus. Ці ракети досить добре допомогли б нам виконувати завдання і мати "довгу руку" для ураження ворожих об'єктів на тимчасово окупованій території нашої країни", - додав Євлаш.

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

Нагадаємо, 13 квітня в захопленому Росією Луганську прогриміли потужні вибухи. Удар було завдано по машинобудівному заводу, який окупанти використовують для військових потреб. Після вибухів на місці прильотів виникла пожежа, а над містом піднявся великий стовп чорного диму.

Раніше Україна використала безпілотники для атаки на військову частину росіян у місті Ковилкіно в Мордовії. Атака була спрямована на 590-й окремий радіотехнічний вузол в/ч 84680, де розташований радіолокатор 29Б6 "Контейнер".

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 5 квітня в Ростовській області Росії прогриміли вибухи, які було чути також в Енгельсі Саратовської області. Безпілотники атакували військовий аеродром у Ростовській області.

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