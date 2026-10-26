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Дрони вдарили по Воронежу: біля великого ТЦ спалахнула пожежа, атаковано важливий міст

Дар'я Пшеничник
26 жовтня 2026, 08:31
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Офіційної інформації про наслідки нічної атаки та постраждалих російська влада поки не оприлюднила.
Дрони вдарили по Воронежу: біля великого ТЦ спалахнула пожежа, атаковано важливий міст
Атака дронів на Воронеж 26 жовтня / Колаж: Главред, фото: Exilenova+, Supernova+

Коротко:

відео дня
  • Близько 05:20 біля "Галереї Чижова" пролунали вибухи
  • Північний міст перекрито, у його районі задимлення
  • Влада РФ не оприлюднила даних про наслідки атаки

Уранці 26 жовтня безпілотники атакували Воронеж. Під ударом опинилися район торговельно-ділового комплексу "Галерея Чижова" та Північний міст. Близько 05:20 біля комплексу пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа, повідомляє моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.

Водночас канал Supernova+ також повідомив про атаку на Північний міст. Це одна з трьох головних транспортних артерій міста, яка з’єднує правий і лівий береги Воронежа. Рух мостом перекрили, а в районі переправи фіксують задимлення.

За свідченнями місцевих, вогонь біля "Галереї Чижова" тривалий час не вдавалося приборкати, а дрони продовжували кружляти над містом. На відео з різних районів Воронежа, які поширюють жителі, видно кілька окремих пожеж.

Чи це були прицільні удари, чи наслідки роботи російської ППО, наразі невідомо. Російська влада офіційно не коментувала атаку. Інформації про загиблих чи поранених на момент публікації немає.

Дрони вдарили по Воронежу: біля великого ТЦ спалахнула пожежа, атаковано важливий міст

"Галерея Чижова" - не вперше під ударом

"Галерея Чижова" - один із найбільших торговельно-ділових комплексів у центрі Воронежа. Засновником компанії-власника є депутат Держдуми РФ Сергій Чижов.

Район комплексу вже потрапляв під атаку дронів. Уранці 15 липня 2025 року безпілотники вразили кілька районів Воронежа в проміжку з 4 до 7 години. Тоді через влучання БпЛА пошкодило скління бізнес-центру "Галереї Чижова", про це писали росЗМІ.

Яка головна ціль ударів України вглиб РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, удари України на великі відстані вглиб території Росії є демонстрацією західним партнерам, насамперед США, зростаючих можливостей України.

Перші українські балістичні ракети по Росії вже полетіли, і результати хороші. Можливості України в цій сфері наростають, про що свідчать масовані удари по цілях РФ.

Дрони вдарили по Воронежу: біля великого ТЦ спалахнула пожежа, атаковано важливий міст
Українські ракети / Інфографіка: Главред

Атаки вглиб Росії - новини за темою

Як писав Главред, 24 жовтня у російському Омську безпілотники атакували хімічний завод "Омський каучук". Після влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа, над об’єктом здійнявся густий стовп диму.

Також у ніч на 24 жовтня безпілотники атакували один із найбільших хімічних заводів Росії - "Тольяттікаучук" у Самарській області. Його продукцію використовують для виготовлення твердого ракетного палива. Після ударів на території підприємства спалахнула потужна пожежа, а в місті зафіксували перебої з електропостачанням та водопостачанням.

Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня під удар потрапив 75-й арсенал Міноборони Росії в Серпухові Московської області. За даними OSINT-аналітиків, вибух прогримів саме на території цього підприємства, яке є військовою частиною № 42708.

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Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

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Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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