Використовує ті ж методи, що й РФ: Зеленський засудив атаку Ірану і звернувся до США

Президент зробив заяву щодо нічної атаки Ірану на Ізраїль.

https://glavred.net/world/vikoristovuye-ti-zh-metodi-shcho-y-rf-zelenskiy-zasudiv-ataku-iranu-i-zvernuvsya-do-ssha-10557761.html Посилання скопійоване

Зеленський згадав у промові Конгрес / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, скріншот відео

Україна засудила атаку Ірану на Ізраїль. Президент Володимир Зеленський зауважив, що Тегеран використовує такий же терор, що й Росія.

У своєму зверненні в Х Зеленський підкреслив, що українці вже давно знайомі з масованими повітряними ударами.

"Україна засуджує атаку Ірану проти Ізраїлю з використанням дронів "Шахед" і ракет. Ми в Україні дуже добре знаємо весь жах аналогічних атак з боку Росії, яка застосовує ті ж дрони "Шахед" і російські ракети, таку ж тактику масованих повітряних ударів", - наголосив глава держави.

відео дня

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Зеленський підкреслив, що дії Ірану "загрожують усьому регіону та світу так само, як дії Росії становлять ризик розширення війни. І очевидне спільництво двох режимів у поширенні терору має отримати рішучу та об’єднану відповідь світу".

Після чого президент звернувся до Заходу, зокрема до Конгресу США, з закликом передати Україні необхідне озброєння.

"Світ не може чекати, поки тривають дискусії. Слова не зупиняють дрони та не збивають ракети. Лише відчутна допомога здатна робити це. Допомога, якої ми чекаємо. Треба зміцнювати безпеку та рішуче протидіяти всім, хто хоче зробити терор новою нормою. Надзвичайно важливо, щоб Конгрес Сполучених Штатів ухвалив необхідні рішення для зміцнення союзників Америки в цей критичний час", - зазначив президент.

Атака Ірану на Ізраїль - головне

У ніч проти 14 квітня Іран атакував Ізраїль сотнями дронів і ракет. Відбивати атаку Ізраїлю допомагали США та Франція. Сусідні країни також вжили заходів щодо безпеки.

На тлі ситуації, що загострилася на Близькому Сході, Вашингтон знову почав розглядати затвердження пакету допомоги Ізраїлю.

Експерти побачили в цьому шанс і для ЗСУ, оскільки поки що до цього законопроекту включено й допомогу Україні. Хоча, варто зазначити, розмови про виключення із ізраїльського проекту України ходили ще в лютому 2024 року.

На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, є високі ризики, що законопроєкт щодо допомоги Ізраїлю схвалять без допомоги Україні.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред