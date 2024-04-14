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Війська РФ можуть спробувати взяти у кільце Роботине: боєць ЗСУ розкрив деталі

Андрій Ганчук
14 квітня 2024, 16:10
Російські окупанти зайняли нові позиції в сірій зоні біля Вербового Запорізької області, проте навряд чи це можна назвати просуванням, сказав боєць ЗСУ.
Війська РФ можуть спробувати взяти у кільце Роботине: боєць ЗСУ розкрив деталі
ЗСУ відбивають атаки окупантів Росії в районі Роботиного / Колаж: Главред, фото: 22-а ОМБр, DeepState

Окупаційні війська агресора Росії за останні півтора місяця зайняли нові позиції на північно-західних околицях Вербового Запорізької області, але навряд чи це можна назвати суттєвим просуванням. Можливо, ворог спробує взяти у кільце населений пункт Роботине. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним Алекс.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що війська РФ намагаються чинити тиск на позиції Сил оборони України по всьому фронту, але зараз слід звернути увагу на північно-західні околиці Вербового.

Там противник за останні 1,5 місяці зайняв нові позиції, проте його кроки навряд чи можна назвати просуванням. Окупанти зайшли до так званої сірої зони, де не було українських військових.

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"Триматися там не було жодного сенсу і всі (російські, - ред.) просування за останній місяць - це нічні перебіжки малими групами на порожні позиції, контактів із застосуванням стрілецької зброї не було давненько", - зазначив Алекс.

Також він додав, що в районі Вербового окупанти посилили свої дії. Там противник обладнує мінометні позиції, оскільки зрозумів: Роботине взяти в лоб не вдасться.

"Бо там не можуть закріпитися, а от обійти й узяти в кільце значно легше, - наголосив боєць ЗСУ.

Ситуація в районі Роботиного - головні новини за темою:

Російські війська намагаються прорвати лінію фронту в районі Роботиного, розповів 1 березня депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков. Ворог використовував тактику, пов'язану із застосуванням на полі бою малих груп.

Окупанти Росії намагаються захопити Роботинський виступ у Запорізькій області, який 2023 року визволили українські війська, повідомив 12 березня речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій.

"Вороже угруповання залишається на тому ж рівні. Ворог при цьому проводить ротацію і замінює виснажені частини та знищені підрозділи новими. Їх переводять із резерву на посилення. Але вони не додаються до наявних, ударне угруповання не збільшується. Це скоріше спроба підтримати боєздатність одного угруповання, чисельністю близько 50 тисяч осіб, на тому ж рівні", - говорив представник ЗСУ.

Під Роботине перекинули нову піхотну бригаду, вважають журналісти Forbes. Бригада прибула на позиції в критичний час.

"Український гарнізон у зруйнованому місті та його околицях майже щодня відбиває російські атаки. Це роблять втомлені війська. Ба більше, з цього напрямку вивели частину 47 бригади, яку відправили захищати Авдіївку", - підкреслюється в повідомленні.

Що відомо про село Роботине?

Роботине - село в Токмацькій міській громаді Пологівського району Запорізької області України. Воно розташоване за 20 км від міста Токмак. Від початку березня 2022 року російські окупанти захопили населений пункт. У серпні 2023 року українські військові деокупували село під час контрнаступу. Запеклі бої за село тривають. Про це повідомляє Вікіпедія.

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ЗСУ Запорізька область війська Росії війна Росії та України Роботине
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