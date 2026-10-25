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Україна не погодиться на нейтралітет, але готова до перемир'я - заява Зеленського

Анна Косик
25 жовтня 2026, 21:03
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Президент розповів, чого вимагає Київ у переговорах і як змінився дипломатичний трек.
Україна не погодиться на нейтралітет, але готова до перемир'я - заява Зеленського
Зеленський висловив готовність до зустрічі з Путіним і Трампом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, t.me/news_kremlin

Що сказав Зеленський:

  • Київ вважатиме енергетичне перемир'я сигналом від РФ про готовність до миру
  • Україна виступає за зустріч на рівні лідерів
  • Київ не погодиться на територіальні поступки

Енергетичне перемир'я може стати першим сигналом того, що кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін справді прагне завершити війну. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтервʼю Аллі Мазур для ТСН.

Якщо Москва на такий крок не піде, наступним маркером, на думку глави держави, має стати тристороння зустріч лідерів. Саме ці дії Кремля переконали б Київ у серйозності його намірів.

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"Енергетичне перемир'я як перший крок. Я вважаю, що це сигнал. Якщо його немає, тоді тристороння зустріч на рівні лідерів", - наголосив Зеленський.

За його словами, такий саміт може відбутися навіть без енергетичного перемир'я. Президент нагадав, що американська сторона натякала на грудень і засідання G20 у Маямі, а Київ публічними й непублічними каналами відповів про готовність - за умови, що до неї готова й країна-агресор Росія.

Чого Україна очікує від нових переговорів

Окремо президент пояснив, якого підсумку Україна чекає від роботи делегацій трьох країн, яка, за його попередніми словами, залежить від позиції Москви.

Президент розповів, що у Вашингтоні цікавилися баченням Києва. Завершити бойові дії лише зусиллями робочих груп, без участі перших осіб, на його думку, навряд чи вдасться, тож Україна має запасні сценарії.

"Тоді дайте енергетичне перемир'я, дайте море тоді, зерно. Дайте обмін всіх на всіх. Або дайте мінімум – зустріч лідерів", - перелічив він.

На які поступки не погодиться Київ

Водночас Україна не погодиться на нейтральний статус та обмеження власного війська - ці питання Зеленський назвав червоними лініями. Щодо недопущення обмежень для української армії, за його словами, Київ і Вашингтон мають спільне бачення.

Президент також зазначив, що американці давно порушують тему обміну територіями, однак Україна нічого ні на що не обмінює. Територіальні питання Київ готовий обговорювати виключно на рівні лідерів, решту можуть опрацьовувати технічні групи.

Попри це, Зеленський констатував прогрес у дипломатії. Він закликав просуватися вперед по всіх треках і висловив сподівання, що цей рух дасть результат.

Чи можна домогтися енергетичного перемир'я з РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами голови Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка, Україна заходить у складну зиму, а перспективи швидкого досягнення домовленостей про припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі залишаються невизначеними.

Водночас шанс на енергетичне перемир’я ще є, однак для цього потрібна політична воля Кремля, адже Україна вже неодноразово демонструвала готовність до припинення вогню.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що держсекретар США Марко Рубіо планує нові тристоронні переговори щодо України. Американські чиновники роблять все, щоб покласти край війні Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що Росія готова повернутися до тристороннього формату переговорів з Україною та США після 4 листопада, проте Кремль одразу применшує значення нового раунду.

Напередодні стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа може розглянути можливість подальшого пом'якшення санкцій проти Росії, зокрема обмежень, що зачіпають галузь виробництва добрив.

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Про персону: Ігор Чаленко

Ігор Олегович Чаленко - український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року.

Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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