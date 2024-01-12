Північна частина Чорного моря перейшла під контроль України - Буданов

Українські сили оборони зробили і досягли те, що раніше здавалося зовсім нереальним і недосяжним. Такий висновок про українських захисників озвучив Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Le Monde.
За словами Буданова, Північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України і газовидобувні платформи в тому числі. В цей же час, незважаючи на великі ризики, Морські експортні коридори, які відіграють важливу роль для української економіки - знову функціонують.
Кирило Буданов також додав, що у 2023 році відбулися перші українські висадки на території тимчасово окупованого Криму. Ці досягнення для багатьох здавалися неможливими протягом тривалого часу.
"Це дає надію - особливо українцям на півострові, які вже 10 років живуть під російською окупацією, багато з них вже почали опускати руки", - сказав Керівник ГУР МО.
Крім іншого він додав, що українська армія постійно атакує військовий флот і портові споруди противника, тому росіянам довелося перекидати все на південний схід.
"Вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчирі на окупованій території Грузії", - додав Буданов.
Боротьба проти російського флоту
Нагадаємо, в Україні на річці Дніпро є секретна база з флотом морських дронів. Вибухівки в них вистачить на весь Чорноморський флот окупантів. Про це розповіли в The Times. Журналіст The Times допускає думку про те, що ця техніка здатна змінити ситуацію в Чорному морі, оскільки дешеві і швидко виготовляються українські дрони показують вразливість ворожих кораблів.
Також, секретар Ради безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що 20% флоту Росії "вже не існує". Про це він сказав в інтерв'ю виданню Голос Америки.
Крім іншого, минулого року Сили оборони України знищили принаймні шість кораблів і катерів Чорноморського флоту РФ, а також до 700 окупантів, які перебували на цих судах. Про це заявив речник Військово-Морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.
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