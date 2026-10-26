Дочка прихильниці Путіна Єгорової, Ровінська, здивувала всіх своїм різким схудненням

Молода телеведуча активно працює над своєю фізичною формою.

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Стася Ровінська сильно схудла / Колаж Главред, фото Instagram/sia_rovinska

Коротко:

Як зараз виглядає Ровінська

У якій формі вона зараз перебуває

Відома українська телеведуча та дочка затятої прихильниці Путіна Сніжани Єгорової Стася Ровинська, яка нещодавно сильно схудла, похвалилася своєю фігурою.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала свіже фото, на якому показала себе в нижній білизні.

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На фото Ровінська виглядає дуже підтягнутою та спортивною. Більше того, молода жінка нещодавно здивувала своїм різким схудненням.

Стася Ровінська здивувала своєю фігурою / Скріншот Instagram/sia_rovinska

Стася Ровінська здивувала своєю фігурою / Скріншот Instagram/sia_rovinska

Очевидно, що Ровінська активно працює над своєю формою та наполегливо тренується.

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Про особу: Сніжана Єгорова Сніжана Єгорова - колишня українська телеведуча. Народилася в Новій Каховці. Після анексії Криму Росією та початку війни на сході України неодноразово заявляла про те, що підтримує політику президента РФ Володимира Путіна. Як пише Вікіпедія, 19 жовтня 2022 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, Сніжана Єгорова була включена до санкційного списку України як особа, "яка публічно закликає до агресивної війни, виправдовує та визнає законною збройну агресію РФ проти України".

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