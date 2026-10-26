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Контратаки ЗСУ б’ють по планах Кремля: в ISW вказали на вразливе місце РФ

Марія Николишин
26 жовтня 2026, 09:16
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Аналітики вважають, що подальший успіх українських сил може поставити під удар тили російського угруповання біля Оріхова.
Контратаки ЗСУ б’ють по планах Кремля: в ISW вказали на вразливе місце РФ
ЗСУ звільнили три села і тиснуть на РФ / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

Ключові тези:

  • ЗСУ звільнили Перебудову, Комар і Федорівку
  • РФ перекинула морпіхів і танкістів з інших ділянок
  • Під загрозою логістика росіян біля Гуляйполя

Сили оборони досягають повільних, але тактично значущих успіхів на Олександрівському напрямку. В довгостроковій перспективі це може створити загрозу для російської логістики та операцій у районах Олександрівки та Гуляйполя. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Так, 25 жовтня український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що українські війська звільнили населені пункти Перебудова, Комар і Федорівка та просунулися на південний захід від Веселого аж до Скудного.

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Зазначається, що безперервні контратаки українських сил на Олександрівському напрямку змусили російське командування перекинути частини 120-ї дивізії морської піхоти (Балтійський флот) та 40-ї окремої бригади морської піхоти (Тихоокеанський флот) для оборони на цій ділянці - замість того, щоб задіяти їх для підтримки наступальних дій у районі Гуляйполя.

"Підрозділи та з’єднання морської піхоти РФ вважаються відносно елітними та більш боєздатними порівняно з іншими частинами російських збройних сил, тому командування зазвичай направляє їх на найбільш пріоритетні напрямки", - йдеться у звіті.

Крім того, російське командування перекинуло на Олександрівський напрямок підрозділи 90-ї танкової дивізії, хоча спочатку вони призначалися для підтримки російського наступу в бік Дружківки.

Аналітики підкреслили, що ЗСУ проводять контратаки на Олександрівському напрямку з початку лютого 2026 року. Ці дії, поряд з іншими тактичними контратаками, дозволили їм послабити ініціативу російських сил.

В ISW також додали, що Велика Новосілка розташована у вузловому пункті дорожньої мережі, який забезпечує російський наступ на захід від Гуляйполя з метою охоплення Оріхова з двох боків.

"Подальше просування українських військ створить загрозу тилам цього російського угруповання", - підсумували аналітики.

Гуляйполе
Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Як операція "Вівальді" зупинила просування росіян

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник Максим Жорін говорив, що плани російських військ щодо оточення Краматорська та Слов’янська зірвані, а противник перейшов до оборони.

За його словами, російське командування розраховувало оточити міста з двох напрямків і витіснити звідти українські сили. Однак під час операції "Вівальді" українські військові знищили одну з ділянок запланованого охоплення.

"Можна констатувати, що на даний момент плани росіян по охопленню Краматорська та Словʼянська повністю зірвані. Вони мріяли охопити міста в "клешні" з подальшим вибиттям з цих населених пунктів українських сил. В ході операції "Вівальді" ми просто знищили одну з таких "клешень"", - наголосив він.

Контратаки ЗСУ б’ють по планах Кремля: в ISW вказали на вразливе місце РФ
Словʼянськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, полковник ЗСУ у відставці Сергій Грабський заявляв, що Добропілля та Костянтинівка можуть опинитися під контролем ворога, якщо Сили оборони не отримають додаткового поповнення особовим складом.

Сили оборони України провели підземну контрнаступальну операцію "Велес" на Куп’янському напрямку. У результаті операції понад 30 військових РФ потрапили в полон, а втрати противника перевищили 100 осіб.

Начальник комунікацій 7-го корпусу ДШВ Володимир Полевий говорив, що російські окупаційні війська намагаються просунутися в напрямку Запоріжжя. Для цього їм потрібно прорвати українську оборону на ділянці фронту Гуляйполе - Запоріжжя, де тримають позиції підрозділи 7-го корпусу Десантно-штурмових військ.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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