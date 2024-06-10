Удар по обороні Кримського мосту: на Азові дрони атакували російські судна

У Таганрозькій затоці Азовського моря безпілотниками були атаковані російський буксир і баржа країни-агресора.
Водночас баржа була пошкоджена, а капітан буксира ухвалив рішення повертатися в порт, повідомляє російське видання Baza.
У повідомленні наголошується, що атака на буксир "Інженер Смирнов" і баржу "Секція-179" відбулася ввечері 8 червня.
Як підкреслюють у повідомленні, капітан буксира доповів, що внаслідок атаки у баржі є пошкодження вище ватерлінії, а у буксира вибито скло. Також двоє членів екіпажу дістали осколкові поранення.
Ходові якості буксира втрачені не були, і капітан ухвалив рішення повертатися в порт Азов у Ростовській області, йдеться в повідомленні.
Подробиці удару по ворожих суднах
Як уточнює Telegram-канал "Кримський вітер" із посиланням на джерело, пошкоджену баржу окупанти планували використати для захисту Кримського мосту.
"Буксир доставляв баржу Волго-Донським каналом в Азовське море. Далі її мали поставити біля Керченського мосту з боку Чорного моря як бонові загородження", - йдеться в повідомленні.
Дивіться відео - атака на російські судна:
Удари по кораблях РФ в Азовському морі - останні новини за темою
У Мережі розповіли про удар по цілях РФ в Азовському морі. На південному березі Таганрозької затоки Азовського моря, в районі порту Єйськ, був атакований російський корабель. Ворожий корабель потрапив під удар у ніч на неділю, 9 червня.
Пізніше стали відомі нові деталі атаки на корабель РФ в Азовському морі. Українські сили завдали "скоординованого удару" по російському десантному кораблю, який нещодавно перейшов в Азовське море з Чорного моря. Про це повідомляє Sky News із посиланням на українське військове джерело.
Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога
Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ.
У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи.
У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря.
Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.
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