Воєнний стан і мобілізацію продовжать: Зеленський вніс законопроєкти

Чинний строк обох режимів спливає 31 жовтня, і депутати можуть проголосувати вже цього тижня.

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На скільки продовжать воєнний стан і мобілізацію / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

Коротко:

Зеленський подав до Ради законопроєкти №16182 і №16183

Воєнний стан і мобілізацію пропонують продовжити до 29 січня

Це буде 21-ше продовження від початку вторгнення

26 жовтня президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження строку воєнного стану і загальної мобілізації. Про це відомо з сайту Верховної Ради України.

Так, на сайті Верховної Ради оприлюднені законопроєкти від 26 жовтня 2026 року №16182 щодо затвердження указу Президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та №16183 щодо затвердження указу Президента "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

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Депутати можуть розглянути законопроєкти вже цього тижня, адже в парламенті заплановані пленарні засідання.

Минулого разу Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію 14 липня. Термін дії спливає 31 жовтня.

Після ухвалення нового рішення воєнний стан і мобілізацію продовжать ще на 90 днів, тобто до 29 січня.

Варто додати, що це буде вже 21-ше продовження від початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії.

Верховна Рада / Інфографіка: Главред

Коли воєнний стан в Україні можуть скасувати

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв говорив, що скасування воєнного стану в Україні можливе раніше визначеного терміну, якщо війна завершиться до цього часу.

"Продовження на 90 днів, не означає, що це буде 90 днів. Якщо ми досягнемо миру у цій війні раніше, то абсолютно зрозуміло, що Верховна Рада може своїми голосами підтримати припинення воєнного стану в будь-який час протягом цих 90 днів", - зазначив він.

Водночас нардеп додав, що скасування воєнного стану наразі є недоцільним, оскільки це спричинить серйозні зміни в роботі військово-цивільних адміністрацій, вплине на функціонування державного апарату та може ускладнити фінансування Збройних сил України.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, уряд України оголосив про зміни до системи бронювання військовозобов'язаних. Для підприємств оборонно-промислового комплексу та паливно-енергетичного сектору граничний рівень бронювання становитиме 95%, а галузеві й регіональні критерії критичності переглянуть.

У 2026 році для бронювання від мобілізації військовозобов’язаний має відповідати низці вимог, а його роботодавець - виконувати встановлені критерії. Навіть якщо працівник працює на підприємстві, яке має право бронювати персонал, невідповідність вимогам щодо військового обліку, уточнення даних або статусу підприємства може стати причиною відмови.

Українці, які повернулися з тимчасово окупованих територій або з-за кордону, зможуть отримати тримісячну відстрочку від мобілізації. Протягом цього часу мобілізувати особу можна буде лише на добровільній основі. Відповідний законопроєкт № 16034 зареєстрували у Верховній Раді.

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Про джерело: Верховна Рада України Верховна Рада України (ВРУ) - єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

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